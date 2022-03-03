Рекламу с Максимом Галкиным убрали с телевизионных каналов

Причиной стали высказывания Максима о спецоперации на Украине. 24 февраля Галкин опубликовал следующий пост в инстаграме со словами:

-С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!

«Уралсиб» отказался от комментариев, сам Максим Галкин тоже никак не высказывался о своей «отмене». Последний пост в инстаграме телеведущего был выпущен 25 февраля - тогда он объявил о создании телеграм-канала.

Реклама «Уралсиба» с Максимом Галкиным вышла в августе прошлого года. Она транслировалась не только по телевидению, но и в интернете.