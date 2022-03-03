Рекламу с Максимом Галкиным убрали с телевизионных каналов
Российские федеральные телеканалы убрали из эфира рекламу банка "Уралсиб" с участием Максима Галкина. Об этом сообщает spletnik.ru.
Российские федеральные телеканалы убрали из эфира рекламу банка "Уралсиб" с участием Максима Галкина. Об этом сообщает spletnik.ru.
Причиной стали высказывания Максима о спецоперации на Украине. 24 февраля Галкин опубликовал следующий пост в инстаграме со словами:
«Уралсиб» отказался от комментариев, сам Максим Галкин тоже никак не высказывался о своей «отмене». Последний пост в инстаграме телеведущего был выпущен 25 февраля - тогда он объявил о создании телеграм-канала.
Реклама «Уралсиба» с Максимом Галкиным вышла в августе прошлого года. Она транслировалась не только по телевидению, но и в интернете.
Кроме Максима Галкина, спецоперацию на Украине осудили Иван Ургант, Паулина Андреева, Настя Ивлеева и другие звезды. Но некоторые знаменитости, например, Евгений Плющенко, Николай Басков и Никита Михалков, поддержали действия правительства.