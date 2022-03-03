Чт, 3.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Российские котики тоже попали под санкции

Кот. Иллюстративное фото ФОТО: TeamK/ Pixabay.com

Международная федерация кошек (FIFE) запретила российским котам и кошкам участвовать в международных выставках. Решение принято в связи с нападением России на Украину, пишет RUS TVNET.

Кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE.

На сайте организации указано, что ограничения будут действовать как минимум до 31 мая. Только тогда они могут быть пересмотрены.

FIFE выделит деньги на поддержку украинских заводчиков и любителей кошек, которые пострадали из-за событий в Украине.

«Совет FIFЕ также решил выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации», - говорится в сообщении федерации.

НАВЕРХ
Back