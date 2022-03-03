Остался сиротой, сменил трех жен и начал распродавать имущество: как сейчас живет Роман Абрамович

В биографии Романа Аркадьевича Абрамовича немало темных пятен. Миллиардер не любит разглашать сведения ни о своем прошлом, ни о настоящем. Доподлинно неизвестно даже место его рождения — по одним данным, Роман родился в Саратове, по другим — в Сыктывкаре.

На свет он появился в обыкновенной советской семье, которая отличалась разве что своим происхождением. Отец Абрамовича — еврей Арон Абрамович (которого все называли Аркадием) — служил в Совнархозе в Коми АССР, мать — украинка Ирина Михайленко, пианистка. Родители будущего миллиардера ушли из жизни, когда он был еще совсем маленьким. Мамы не стало, когда Роману исполнился год (по неподтвержденной информации, она погибла в результате неудачного аборта), отец скончался спустя еще три года в результате аварии на стройке. Так Абрамович остался круглым сиротой.

На воспитание мальчика взял родной дядя по отцу, Лейб. Мужчина жил в городе Ухта, занимал должность начальника снабжения в лесной промышленности. Именно в Ухте Роман вырос и пошел в первый класс. Когда сирота стал подростком, его забрал на воспитание еще один брат его погибшего отца, дядя Абрам. С тех пор Абрамович поселился в Москве. Деньги водились у него уже тогда — тихий мальчик, по воспоминаниям одноклассников, продавал сигареты, жвачку и прочую мелочь старшеклассникам, таким образом зарабатывая себе на карманные расходы.

Получив школьный аттестат, Роман вернулся в Ухту, поступил на лесотехнический факультет Ухтинского индустриального института, но особой тяги к знаниям не ощутил. Ушел в армию, два года провел в войсках ПВО под Харьковом, потом вернулся и все же поступил на вечернее отделение в Московский автодорожный институт, но и его не окончил. Диплом Московской государственной юридической академии Абрамович получил только в 2000 году.

Будущий миллиардер рано осознал, что владеет отличными организаторскими способностями и умеет собрать вокруг себя нужных людей. Позже одна из коллег Абрамовича, Татьяна Юмашева, сообщит, ссылаясь на рассказ ей самого Романа, об одном из его первых прибыльных решений, которое он принял в армии. Абрамович якобы поделил лес, который солдатам надо было вырубать перед увольнением в запас, на равные квадраты, которые продал крестьянам соседней деревни под вырубку дров. Вырученные средства (коих было немало) поделил на всех.

Параллельно с учебой в институте Абрамович организовал свой первый кооператив под названием «Уют». Вместе с партнерами Евгением Швидлером и Валерием Ойфом он производил детские игрушки и даже сам стоял за прилавком, торгуя ими. Позже Роман Аркадьевич заинтересуется нефтью, биржей, познакомится с олигархом Березовским и политиком Борисом Ельциным, приобретет компанию «Сибнефть» (и не только ее) и станет губернатором Чукотки и успешным владельцем британского футбольного клуба «Челси».