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Остался сиротой, сменил трех жен и начал распродавать имущество: как сейчас живет Роман Абрамович

Роман Абрамович ФОТО: Suzanne Plunkett

Фамилия самого известного за рубежом российского миллиардера Романа Абрамовича давно превратилась в имя нарицательное. Он стал героем анекдотов, существует даже мюзикл, в котором олигарха назвали «миллионером из ниоткуда». Однако начинал Абрамович, что называется, с самых низов, пишет eg.ru.

В биографии Романа Аркадьевича Абрамовича немало темных пятен. Миллиардер не любит разглашать сведения ни о своем прошлом, ни о настоящем. Доподлинно неизвестно даже место его рождения — по одним данным, Роман родился в Саратове, по другим — в Сыктывкаре.

На свет он появился в обыкновенной советской семье, которая отличалась разве что своим происхождением. Отец Абрамовича — еврей Арон Абрамович (которого все называли Аркадием) — служил в Совнархозе в Коми АССР, мать — украинка Ирина Михайленко, пианистка. Родители будущего миллиардера ушли из жизни, когда он был еще совсем маленьким. Мамы не стало, когда Роману исполнился год (по неподтвержденной информации, она погибла в результате неудачного аборта), отец скончался спустя еще три года в результате аварии на стройке. Так Абрамович остался круглым сиротой.

На воспитание мальчика взял родной дядя по отцу, Лейб. Мужчина жил в городе Ухта, занимал должность начальника снабжения в лесной промышленности. Именно в Ухте Роман вырос и пошел в первый класс. Когда сирота стал подростком, его забрал на воспитание еще один брат его погибшего отца, дядя Абрам. С тех пор Абрамович поселился в Москве. Деньги водились у него уже тогда — тихий мальчик, по воспоминаниям одноклассников, продавал сигареты, жвачку и прочую мелочь старшеклассникам, таким образом зарабатывая себе на карманные расходы.

Получив школьный аттестат, Роман вернулся в Ухту, поступил на лесотехнический факультет Ухтинского индустриального института, но особой тяги к знаниям не ощутил. Ушел в армию, два года провел в войсках ПВО под Харьковом, потом вернулся и все же поступил на вечернее отделение в Московский автодорожный институт, но и его не окончил. Диплом Московской государственной юридической академии Абрамович получил только в 2000 году.

Будущий миллиардер рано осознал, что владеет отличными организаторскими способностями и умеет собрать вокруг себя нужных людей. Позже одна из коллег Абрамовича, Татьяна Юмашева, сообщит, ссылаясь на рассказ ей самого Романа, об одном из его первых прибыльных решений, которое он принял в армии. Абрамович якобы поделил лес, который солдатам надо было вырубать перед увольнением в запас, на равные квадраты, которые продал крестьянам соседней деревни под вырубку дров. Вырученные средства (коих было немало) поделил на всех.

Параллельно с учебой в институте Абрамович организовал свой первый кооператив под названием «Уют». Вместе с партнерами Евгением Швидлером и Валерием Ойфом он производил детские игрушки и даже сам стоял за прилавком, торгуя ими. Позже Роман Аркадьевич заинтересуется нефтью, биржей, познакомится с олигархом Березовским и политиком Борисом Ельциным, приобретет компанию «Сибнефть» (и не только ее) и станет губернатором Чукотки и успешным владельцем британского футбольного клуба «Челси».

В личной жизни Абрамовича все складывалось тоже как нельзя удачно. Он успел сменить трех красавиц-жен и обзавестись в общей сложности семью наследниками. Первой супругой Абрамовича была девушка из Астрахани Ольга Лысова. Брак продлился всего три года, детей в нем не появилось. Второй супругой миллиардера стала молоденькая стюардесса Ирина Маландина, которая впоследствии родила от него пятерых детей — Анну, Аркадия, Софью, Арину и Илью. В 2007 году их семья распалась, а Абрамович женился на другой.

Стройная и молодая дочь российского предпринимателя еврейского происхождения Дарья Жукова родила ему двоих детей — сына Аарона-Александра и дочь Лею. В 2017 году и этот союз распался, но увлечение молоденькими моделями из жизни миллиардера, как поговаривают, никуда не делось.

По данным журнала «Форбс», в 2021 году состояние Романа Абрамовича оценивалось в 14,5 миллиарда долларов, при этом в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимал 12-е место. Однако события на Украине и начало российской военной спецоперации в Донбассе, а также последовавшие за этим санкции (в том числе и со стороны Британии), кажется, ударили и по Абрамовичу. Миллиардер решил продать свой футбольный клуб «Челси» и уже даже сделал соответствующее предложение 86-летнему швейцарскому миллиардеру Хансйоргу Виссу. Потенциальный покупатель пока не согласился на сделку, но всерьез задумался о приобретении.

«Мне нужно подождать несколько дней. Сейчас Абрамович просит очень много денег. «Челси» должен ему 2 миллиарда фунтов стерлингов, и покупатель клуба должен эту сумму компенсировать», — заметил Висс.

На фоне напряженной геополитической ситуации Роман Аркадьевич начал избавляться и от элитной недвижимости за рубежом. В частности, по данным зарубежных СМИ, Абрамович выставил на продажу несколько объектов в Лондоне.

«Он боится санкций, поэтому уже завтра собирается продать свой дом и одну квартиру», — заявил британский депутат Крис Брайант.

Речь идет об особняке с пятью спальнями на улице Кенсингтон Палас Гарденс стоимостью более 22 миллиардов рублей и трехэтажном пентхаусе на набережной Челси, за который Абрамович четыре года назад отдал около 3,2 миллиарда рублей.

В то же время в минувшем феврале олигарх внушительно вложился в российскую недвижимость — подконтрольная ему компания Millhouse приобрела отель-пансионат «Кристалл», расположенный в Геленджике на побережье Черного моря. Покупка, по оценкам экспертов, обошлась в 350-400 миллионов рублей.

Ксения Собчак поделилась интересной информацией о переговорах России и Украины по спецоперации в Донбассе. По ее словам, достичь компромисса сторонам пытается помочь миллиардер Роман Абрамович.

Напомним, пока что список санкций, представленный Великобританией, включил в себя около сотни российских физических и юридических лиц, при этом Романа Абрамовича в нем нет. Тем не менее, по словам того же Брайанта, политики оказывают на олигарха очень сильно давление — российскому миллиардеру, по их мнению, не пристало владеть английским футбольным клубом.

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