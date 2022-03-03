Отоларинголог назвал постоянный шум в ушах вероятным симптомом рака мозга

Постоянный шум в ушах может оказаться одним из симптомов рака головного мозга, заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в интервью URA.RU. Кроме того, посторонние звуки, которые не проходят ни днем, ни ночью, с высокой вероятностью свидетельствуют о проблемах с давлением.

«Причины появления шума в ушах могут быть разные. Это может быть одним из симптомов онкологии головного мозга и внутреннего уха. Также шум может относиться к явлению сенсоневральной тугоухости, когда нарушается питание слухового нерва», — отметил Зайцев.

По словам доктора, упомянутый симптом зачастую возникает при переутомлении, а также при резком повышении или понижении артериального давления. Одной из причин может быть и серная пробка — в этом случае тоже появляются звуки при поворотах головы или звон в ушах.

Если речь идет о банальном переутомлении, то «лечением» шума станет качественный отдых. Если вы полноценно выспались и восстановили силы, и посторонние звуки исчезли, возникшее явление не является поводом обращаться к врачу. Но когда симптом становится постоянным спутником жизни, не отпуская на протяжении дня и ночью, следует обратиться к специалисту.