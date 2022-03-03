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Анна Семенович: «Мой ухажер оказался женат, у него пятеро детей от разных женщин»

Анна Семенович ФОТО: Fomichev Mikhail

Несколько месяцев назад Анна познакомилась с мужчиной, который буквально вскружил ей голову. Избранник осыпал певицу дорогими подарками, преподносил украшения с бриллиантами. Однако сердце ухажера звезды оказалось давно занято, передает «Стархит».

Как выяснилось, Семенович общалась с женатым мужчиной, который пытался развести ее на интим за деньги. Вовремя избавиться от навязчивого ухажера Анне помогла певица Слава.

«Месяца три назад за мной начал красиво ухаживать галантный кавалер — приглашал в рестораны, дарил дорогие подарки. К примеру, подарил сережки с бриллиантами. И вот в этот период я встретилась со Славой. Рассказала о новом ухажере, она заинтересовалась: «Покажи фотку!» — вспомнила Семенович.

Слава тут же распознала в бойфренде Анны давнего знакомого… «15 лет назад он одновременно ухаживал за большим количеством звездных девушек, в том числе и за Настей (настоящее имя Славы). Подарил ей дорогущее колье и кучу других презентов, а потом предложил огромные деньги за секс. Оказалось, это человек, которому важно заниматься сексом именно со звездными женщинами. Я попросила знакомых «пробить» своего ухажера — оказалось, он женат, у него пятеро детей от разных женщин. И это был тот самый человек, который ухаживал за Настей!» — призналась 42-летняя экс-солистка «Блестящих».

Семенович рада, что узнала правду об избраннике и разорвала с ним отношения. Конечно, если бы не помощь подруги, Анна до сих пор бы встречалась с мужчиной и верила каждому его слову.

«Как хорошо, что у нас с Настей зашел разговор на эту тему. Все достаточно быстро выяснилось, и у нас с этим мошенником ничего серьезного не началось и не было. Я тут же оборвала все общение. Правда, я расстроилась, так как мужчина показался мне интересным. Но сразу же вычеркнула его из своей жизни и вернула все подарки, включая сережки», — заключила звезда.

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