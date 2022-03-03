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Источник о Жириновском: «Владимир Вольфович способен только на движение пальцами – при просьбе»

Владимир Жириновский ФОТО: Anton Novoderezhkin

Владимир Жириновский уже почти месяц находится в больнице, где врачи в буквальном смысле борются за его жизнь. Соратники по партии при этом говорят, что с Владимиром Вольфовичем все хорошо и беспокоиться не о чем, пишет «Стархит».

Несмотря на заверения пресс-службы ЛДПР об удовлетворительном самочувствии 75-летнего лидера, инсайдеры все чаще приносят плохие вести из больницы. Так, по последним данным, состояние Жириновского крайне тяжелое и нестабильное.

Политик в коме и подключен к системе ИВЛ. Врачи поддерживают его давление благодаря норадреналину, который увеличивает сердечный выброс. «Владимир Вольфович находится в медикаментозной седации. В таком состоянии он способен только на движение пальцами, руками и ногами — при просьбе», — говорит инсайдер.

Отметим, что Владимир Жириновский госпитализирован после осложнений, которые вызвал коронавирус. Несмотря на то, что политик сделал семь вакцин, в начале февраля все равно переболел ковидом и резко почувствовал себя плохо.

После госпитализации Владимира Вольфовича коллеги по партии стали уверять, что это профилактическая мера, а сам политик чувствует себя прекрасно и продолжает работать.

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