48-летняя Хайди Клум восхитила поклонников откровенным нарядом
Знаменитая модель выглядит стильно и ярко, пишет Topnews.
Знаменитая модель выглядит стильно и ярко, пишет Topnews.
Артистка облачилась в облегающее боди, не скрывающее изгибы ее тела и накинула сверху удлиненный пиджак. Одежда расшита камнями и пайетками, а дополняют образ высокие кожанные сапоги. Не отказала себе модель и в ярком макияже.
Подписчики Хайди признали, что модель как всегда прекрасна, похвалили ее ноги и назвали «шикарной женщиной». «Вот как должна выглядеть настоящая модель!», – радовались комментаторы.