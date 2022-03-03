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48-летняя Хайди Клум восхитила поклонников откровенным нарядом

Хайди Клум ФОТО: MARIO ANZUONI

Знаменитая модель выглядит стильно и ярко, пишет Topnews.

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум выложила в своем Instagram бекстейдж со съемок шоу Germany’s Next Top Model и порадовала фанатов откровенным образом. Так, 48-летняя звезда посетила съемочную площадку передачи в наряде люксового бренда Dolce & Gabbana.

Артистка облачилась в облегающее боди, не скрывающее изгибы ее тела и накинула сверху удлиненный пиджак. Одежда расшита камнями и пайетками, а дополняют образ высокие кожанные сапоги. Не отказала себе модель и в ярком макияже.

Подписчики Хайди признали, что модель как всегда прекрасна, похвалили ее ноги и назвали «шикарной женщиной». «Вот как должна выглядеть настоящая модель!», – радовались комментаторы.

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