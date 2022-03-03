48-летняя Хайди Клум восхитила поклонников откровенным нарядом

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум выложила в своем Instagram бекстейдж со съемок шоу Germany’s Next Top Model и порадовала фанатов откровенным образом. Так, 48-летняя звезда посетила съемочную площадку передачи в наряде люксового бренда Dolce & Gabbana.

Артистка облачилась в облегающее боди, не скрывающее изгибы ее тела и накинула сверху удлиненный пиджак. Одежда расшита камнями и пайетками, а дополняют образ высокие кожанные сапоги. Не отказала себе модель и в ярком макияже.