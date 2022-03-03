СМИ: в Германии арестована 156-метровая яхта миллиардера Алишера Усманова

СМИ сообщают об аресте 156-метровой яхты “Дилбар”, которая принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

Как сообщает Forbes, арест провели власти Гамбурга. Арест имущества, как сообщают три источника издания, был проведен через два дня после включения Усманова в список. “Дилбар” располагалась на верфях судостроительной фирмы Blohm+Voss с конца октября, куда прибыло для переоборудования.

По данным Forbes, стоимость судна составляет порядка 600 млн долларов. Миллиардер купил его в 2016 году у немецкого судостроителя Lürssen. Яхта была построена за 52 месяца. Фирма-изготовитель считает ее одним из самых сложных суден, которые она строила.

Речь идет, как о размерах, так и о технологиях. Водоизмещение “Дилбара” составляет 15 917 тонн, экипаж – это 96 человек.

На судне есть огромный бассейн, две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал.