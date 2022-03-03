СМИ: в Германии арестована 156-метровая яхта миллиардера Алишера Усманова
Ранее предприниматель был включен в санкционный список Евросоюза, пишет Topnews.
Ранее предприниматель был включен в санкционный список Евросоюза, пишет Topnews.
Как сообщает Forbes, арест провели власти Гамбурга. Арест имущества, как сообщают три источника издания, был проведен через два дня после включения Усманова в список. “Дилбар” располагалась на верфях судостроительной фирмы Blohm+Voss с конца октября, куда прибыло для переоборудования.
По данным Forbes, стоимость судна составляет порядка 600 млн долларов. Миллиардер купил его в 2016 году у немецкого судостроителя Lürssen. Яхта была построена за 52 месяца. Фирма-изготовитель считает ее одним из самых сложных суден, которые она строила.
Речь идет, как о размерах, так и о технологиях. Водоизмещение “Дилбара” составляет 15 917 тонн, экипаж – это 96 человек.
На судне есть огромный бассейн, две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал.
В 12 люксах яхты могут одновременно проживать до 24 человек.