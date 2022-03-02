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Прохор Шаляпин прокомментировал роман с 77-летней любовницей

Прохор Шаляпин в шоу «Что было дальше?» ФОТО: скриншот видео

В Сети появилась информация, якобы Прохор Шаляпин вернулся к бывшей любовнице – поэтессе Алле Пеняевой. Новость распространил хирург, к которому обращался певец. Starhit.ru рассказывает, действительно ли музыкант закрутил роман с богатой женщиной.

Новость о воссоединении бывших оказалась ложной! Правда, непонятно, зачем врачу Карлу Тавберидзе понадобилось рассказывать о романе Шаляпина и Пеняевой. «Прохор нашел свое счастье с Аллочкой и доказал, что возраст – не помеха для настоящей любви!» – заявил на днях специалист.

38-летний музыкант опроверг слова Тавберидзе и лишь посмеялся над слухами вокруг своего имени. «Аллу люблю и уважаю – она золотой человек, мой давний близкий друг. Этот фейк не более, чем пиар хирурга. Еду в поезде, читаю и диву даюсь», – написал исполнитель в личном блоге.

Когда-то Прохор действительно встречался с поэтессой, которая старше его на 39 лет, но сейчас пару связывает только дружба.

К слову, сейчас Шаляпину не до отношений, ведь недавно от последствий коронавируса скончалась его жена Татьяна. Исполнитель тяжело переживает личную трагедию.

«Я одинокий человек. У меня нет никаких красоток или красавцев, которых мне также приписывают. После Тани вообще ушел в затворничество, опустошен и точно никого не ищу, что самое важное. Мне нужно время прийти в себя, окончательно принять уход Тани», – говорил недавно артист.

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