Прохор Шаляпин прокомментировал роман с 77-летней любовницей

Новость о воссоединении бывших оказалась ложной! Правда, непонятно, зачем врачу Карлу Тавберидзе понадобилось рассказывать о романе Шаляпина и Пеняевой. «Прохор нашел свое счастье с Аллочкой и доказал, что возраст – не помеха для настоящей любви!» – заявил на днях специалист.

38-летний музыкант опроверг слова Тавберидзе и лишь посмеялся над слухами вокруг своего имени. «Аллу люблю и уважаю – она золотой человек, мой давний близкий друг. Этот фейк не более, чем пиар хирурга. Еду в поезде, читаю и диву даюсь», – написал исполнитель в личном блоге.

Когда-то Прохор действительно встречался с поэтессой, которая старше его на 39 лет, но сейчас пару связывает только дружба.

К слову, сейчас Шаляпину не до отношений, ведь недавно от последствий коронавируса скончалась его жена Татьяна. Исполнитель тяжело переживает личную трагедию.