Павел Прилучный рассказал, какие отношения сейчас связывают его с Муцениеце

«Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно. Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить», – рассказал Прилучный в интервью.

Павел отметил, что сейчас с Агатой у них складываются замечательные отношения. Правда, что именно это означает, непонятно. Флер таинственности между возрождением их отношений до сих пор до конца не рассеялся.

Актеры сыграли свадьбу в 2011 году, позднее на свет появились их замечательные дети – дочь Мия и сын Тимофей.

Но спустя какое-то время в Сети появлялось все больше слухов о постоянных ссорах и конфликтах между возлюбленными.

Чаще всего виновником кризиса в отношениях называли именно личность Прилучного. Окончательный разрыв в отношениях произошел только в феврале 2020 года.

В прошлом месяце появились новые слухи. На этот раз уже о воссоединении. Пара отправилась отдыхать вместе с детьми на отдых. Подкрепила эти домыслы и новость о расставании Прилучного со своей девушкой, актрисой из сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.