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Павел Прилучный рассказал, какие отношения сейчас связывают его с Муцениеце

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. ФОТО: Скриншот с Instagram

Актер Павел Прилучный и его бывшая супруга Агата Муцениеце расстались более двух лет назад. При этом артист ранее сообщал, что за год до развода, они уже не жили вместе, пишет ФАН.

«Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно. Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить», – рассказал Прилучный в интервью.

Павел отметил, что сейчас с Агатой у них складываются замечательные отношения. Правда, что именно это означает, непонятно. Флер таинственности между возрождением их отношений до сих пор до конца не рассеялся.

Актеры сыграли свадьбу в 2011 году, позднее на свет появились их замечательные дети – дочь Мия и сын Тимофей.

Но спустя какое-то время в Сети появлялось все больше слухов о постоянных ссорах и конфликтах между возлюбленными.

Чаще всего виновником кризиса в отношениях называли именно личность Прилучного. Окончательный разрыв в отношениях произошел только в феврале 2020 года.

В прошлом месяце появились новые слухи. На этот раз уже о воссоединении. Пара отправилась отдыхать вместе с детьми на отдых. Подкрепила эти домыслы и новость о расставании Прилучного со своей девушкой, актрисой из сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Еще одним поводом для слухов стал недавний день рождения Агаты Муцениеце 1 марта. Отказавшись от широкого праздника, артистка первую часть дня провела за делами, а вечером поужинала в ресторане. Но с кем она разделила праздничный ужин, девушка оставила в тайне.

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