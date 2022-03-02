Сколько Филипп Киркоров зарабатывает на корпоративах

Даже в кризис у популярных российских артистов заработок никуда не исчезнет. Ведь в основном звезды первой величины получают гонорары не на масштабных концертах, а на корпоративах, спев несколько песен под фонограмму.

Богатые люди при этом никуда не исчезли, считает Кирилл Чибисов, партнер агентства «Ру-концерт».

«Все тихонько сидят и наблюдают. А зайдите в любой дорогой ресторан, там, где счет с четырьмя нулями, и вы увидите, что нет свободных столиков!» — сказал он.

По его словам, стадионы - это тема для артистов 2-го и 3-го эшелонов, там особо денег не заработаешь. Суперзвезды их собирают скорее для имиджа.

«Что такое для Киркорова миллион?» — вопрошает он.