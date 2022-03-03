Самая лучшая пицца и бургеры, за которыми стоят в очереди: ресторан Jahu Resto отмечает день рождения

24 февраля ресторану Jahu Resto исполнилось 4 года. Решение открыть свой первый киоск около площади Свободы именно в эту символичную дату пришло случайно, просто все оказалось готово для открытия. В первые несколько дней об этом месте не говорил только ленивый. Пиццы и бургеры разлетались с космической скоростью. Подобные результаты быстро привели этот киоск на первое место в топе по версии TripAdvisor.
Однако из-за планов реконструкции зданий на площади Свободы киоск снесли. Но ребята открыли полноценный ресторан Jahu Resto в Копли, где они делают пасту hand made, равиоли, невероятно вкусные пиццы, пышные салаты и, конечно же, средиземноморские десерты. Особенно хороши сицилийские канноли и горячий чизкейк из страны Басков.
Лучший показатель популярности - это узнаваемое название и желание людей попробовать новую позицию из меню, и чем скорее, тем лучше. Сама этим летом так зацепилась за обсуждение бургеров с крабами в сети, что не глядя встала очередь. Да-да, в виртуальную очередь, потому как бургеры с крабами подавались только по субботам, а желающих их отведать было очень много.
Кстати, вывески над дверью ресторана нет, но посетители удивительным образом находят ресторан и без нее.
На мой вопрос, как за такой короткий срок удалось вслед за первым рестораном открыть еще два - Jahu Tänavagurmee и Jahu Sushi, Вадим ответил, просто нужно любить то, чем ты занимаешься, и, конечно, иметь большое желание развиваться и удивлять.