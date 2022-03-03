Самая лучшая пицца и бургеры, за которыми стоят в очереди: ресторан Jahu Resto отмечает день рождения

Однако из-за планов реконструкции зданий на площади Свободы киоск снесли. Но ребята открыли полноценный ресторан Jahu Resto в Копли, где они делают пасту hand made, равиоли, невероятно вкусные пиццы, пышные салаты и, конечно же, средиземноморские десерты. Особенно хороши сицилийские канноли и горячий чизкейк из страны Басков.

Горячий чизкейк из страны Басков ФОТО: Алина Привалова

Лучший показатель популярности - это узнаваемое название и желание людей попробовать новую позицию из меню, и чем скорее, тем лучше. Сама этим летом так зацепилась за обсуждение бургеров с крабами в сети, что не глядя встала очередь. Да-да, в виртуальную очередь, потому как бургеры с крабами подавались только по субботам, а желающих их отведать было очень много.

День Рождения Jahu Resto ФОТО: Промо

Кстати, вывески над дверью ресторана нет, но посетители удивительным образом находят ресторан и без нее.

Пицца с трюфелем ФОТО: Алина Привалова