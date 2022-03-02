Еда и напитки, которые помогут сбалансировать стресс

Наш организм реагирует на стресс таким способом: учащается дыхание, сердцебиение, повышается артериальное давление и нервная система становится легковозбудимой. В крайнем случае включается режим «паническая атака». Если начать заедать это состояние вредной пищей, из-за повышенной нагрузки органы пищеварения могут дать сбой или обостриться старые проблемы со здоровьем.

Чтобы избежать такой ситуации, лучше убрать из рациона фастфуд, полуфабрикаты и кофе, а добавить следующие продукты и напитки:

Нежирное мясо

Курица, индейка и постная говядина - это источники не только белка, но и аминокислот. Триптофан и фенилаланин помогают вырабатывать нейромедиаторы серотонин и дофамин, которые помогают нервной системе функционировать нормально.

Яйца

Утренний авокадо-тост с яйцом это хорошая идея. Помимо витамина D в яйцах содержится белок и триптофан, который, как мы помним, помогает с количеством нейромедиаторов в организме.

Орехи

Если стрессуете так, что есть вообще не хочется, то хотя бы разгрызите несколько орехов. Во-первых, они калорийные и немного насытят организм. Во-вторых, в них много минералов и витаминов. А в-третьих, орехи помогают вырабатываться серотонину.

Каши из цельного зерна

Самые полезные - бурый рис и гречка. Цельнозерновые продукты медленно перевариваются и дают много энергии. Плюс в них содержится клетчатка и витамины группы B - а именно они нужны нервной системе для нормального функционирования.

Помидоры

Отвечают за хорошее настроение не только ярким видом, но и высоким содержанием тирамина, который преобразуется в организме в серотонин. Также в составе есть фенилаланин, а он замедляет разрушение «гормона счастья» дофамина. Помимо этого, сезонные томаты богаты витаминами, натуральными сахарами и минералами.

Шпинат

В нем содержится много витаминов группы В, что равняется усиленной подпитке нервной системы. Пару шпинату с радостью составят руккола, стручковая фасоль и сельдерей.

Голубика

Один из лидеров по количеству антиоксидантов и полифенолов, за счет которых замедляется изнашиваемость организма, а мозг и нервная система начинают работать без перебоев.

Грейпфрут

Минералы, витамины K, C, E и любимая нами группа B - это еще не все преимущества грейпфрута. Крупный цитрус способен снижать уровень кортизола – гормона стресса. А его запах - природная ароматерапия.

Мята

Травяной настой мяты с ложечкой меда поможет расслабиться и крепче спать после перенесенного стресса. Сушеная мята тоже подходит, но лучше использовать свежую - при заваривании она будет выделять эфирные масла, которые воздействуют успокаивающе и на обоняние.

Зеленый чай

Идеальная замена кофе. Зеленый чай мягко тонизирует и стимулирует организм.

Ромашка