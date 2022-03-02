Стало известно о состоянии Жириновского

Политику подают кислород в небольших количествах, так как он может дышать сам. Уточняется, что Жириновский находится в сознании.

Ранее в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский, который попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), постепенно идет на поправку. Отмечается, что на реабилитацию политика потребуется время.