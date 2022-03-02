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Стало известно о состоянии Жириновского

Владимир Жириновский ФОТО: Shutterstock

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который попал в больницу с коронавирусной инфекцией, до сих пор находится на ИВЛ, его состояние остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает lenta.ru.

Политику подают кислород в небольших количествах, так как он может дышать сам. Уточняется, что Жириновский находится в сознании.

Ранее в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский, который попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), постепенно идет на поправку. Отмечается, что на реабилитацию политика потребуется время. 

О госпитализации Жириновского стало известно в начале февраля. Он попал в больницу из-за осложнений, вызванных омикрон-штаммом коронавируса. Позднее СМИ сообщали, что у политика якобы 75-процентное поражении легких. В ЛДПР эту информацию опровергли.

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