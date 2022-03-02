Как выбрать кошелек, который «притягивает» деньги

Как правильно выбрать кошелек?

Внешний вид очень важен. Если кошелек изношен, то он обладает отрицательной энергетикой, поэтому он уже не сможет «притянуть» деньги. Не покупайте кошелек в период растущей Луны или в Полнолуние. Он должен быть сделан из натуральных материалов. Форма должна соответствовать вашему созвездию.Внутри кошелька должен находиться талисман, усиливающий эффект денежного атрибута. Ваш аксессуар должен быть всегда закрыт. Помните — вместе с мелкими монетами может «выпасть» и ваша финансовая удача.

Как правильно пользоваться кошельком?

Крайне важно соблюдать порядок в кошельке — к неряшливым не приходят деньги. Храните мелочь и прочие монеты в специальном отсеке. Купюры должны быть размещены по порядку увеличения. Поверните все банкноты к вам «лицевой» стороной. Не храните лишние чеки в кошельке. Банковские карты стоит ранить в специальном отделе. Тайный карман отлично подойдет для хранения усилителя или оберега.

Выбор цвета кошелька

Фиолетовый

Этот цвет определенно принесет успех в финансовых делах своему владельцу. Однако стоит иметь в виду, что его нужно подбирать к определенному знаку зодиака: Близнецы или Дева.

Красный

Этот цвет способен пробудить в человеке его творческий потенциал: появятся новые идеи и пути к самосовершенствованию, что определенно приведет к успеху.

Синий

Синий цвет благоприятно повлияет на ваш потенциал в бизнесе: профессиональная хватка, интуиция станут сильнее.

Коричневый

Деньги в этом кошельке приобретут способность преумножаться сами по себе — судьба постоянно будет предоставлять возможность для увеличения собственного капитала.

Желтый

Желтый кошелек обеспечит финансовую стабильность любому человеку, а творческим людям он принесет головокружительный успех.

Зеленый

Поскольку этот цвет ассоциируется со спокойствием, не трудно догадаться, что он предоставит своему владельцу крепкий и стабильный доход. Любой оттенок зеленого притянет финансовый успех в вашу жизнь.

Разноцветный