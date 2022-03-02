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Как выбрать кошелек, который «притягивает» деньги

Кошелек ФОТО: Shutterstock

Очень часто на финансовый успех влияют не столько навыки и знания, сколько вещи, которые нас окружают. Кошелек — это незаменимая вещь практически каждого человека. Однако при его выборе стоит обращать внимание не только на цвет и материал, но и на способность «притягивать» деньги, пишет 5-tv.ru.

Как правильно выбрать кошелек?

Внешний вид очень важен. Если кошелек изношен, то он обладает отрицательной энергетикой, поэтому он уже не сможет «притянуть» деньги. Не покупайте кошелек в период растущей Луны или в Полнолуние. Он должен быть сделан из натуральных материалов. Форма должна соответствовать вашему созвездию.Внутри кошелька должен находиться талисман, усиливающий эффект денежного атрибута. Ваш аксессуар должен быть всегда закрыт. Помните — вместе с мелкими монетами может «выпасть» и ваша финансовая удача.

Как правильно пользоваться кошельком?

Крайне важно соблюдать порядок в кошельке — к неряшливым не приходят деньги.  Храните мелочь и прочие монеты в специальном отсеке. Купюры должны быть размещены по порядку увеличения. Поверните все банкноты к вам «лицевой» стороной. Не храните лишние чеки в кошельке. Банковские карты стоит ранить в специальном отделе. Тайный карман отлично подойдет для хранения усилителя или оберега.

Выбор цвета кошелька

Фиолетовый

Этот цвет определенно принесет успех в финансовых делах своему владельцу. Однако стоит иметь в виду, что его нужно подбирать к определенному знаку зодиака: Близнецы или Дева.

Красный

Этот цвет способен пробудить в человеке его творческий потенциал: появятся новые идеи и пути к самосовершенствованию, что определенно приведет к успеху.

Синий

Синий цвет благоприятно повлияет на ваш потенциал в бизнесе: профессиональная хватка, интуиция станут сильнее.

Коричневый

Деньги в этом кошельке приобретут способность преумножаться сами по себе — судьба постоянно будет предоставлять возможность для увеличения собственного капитала.

Желтый

Желтый кошелек обеспечит финансовую стабильность любому человеку, а творческим людям он принесет головокружительный успех.

Зеленый

Поскольку этот цвет ассоциируется со спокойствием, не трудно догадаться, что он предоставит своему владельцу крепкий и стабильный доход. Любой оттенок зеленого притянет финансовый успех в вашу жизнь.

Разноцветный

Этот цвет подходит позитивным, творческим и веселым личностям, которые настроены на преумножение своего капитала. Следует выбирать цвета, которые будут гармонировать между собой, ведь каждый из них по-своему способен притянуть удачу.

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