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Оперная певица Анна Нетребко ушла со сцены

Анна Нетребко ФОТО: SCANPIX

Основатель продюсерской компании Berin Iglesias Art и представитель российской оперной певицы Анны Нетребко, Максим Берин, объяснил ее временный уход со сцены «психологической паузой».

По словам Берина, Нетребко самостоятельно приняла данное решение. «Во время, когда такое происходит, конечно, выход на сцену никому не нужен и неверен со всех сторон, включая этическую и психологическую. Анна приняла верное решение пока замолчать», — заявил представитель артистки.

Во вторник, 1 марта, стало известно, что Баварская государственная опера прекратила работу с оперной певицей Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от российской военной спецоперации на Украине. По той же причине с Гергиевым расторг контракт Мюнхенский филармонический оркестр, сообщает lenta.ru.

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