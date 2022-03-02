Оперная певица Анна Нетребко ушла со сцены

По словам Берина, Нетребко самостоятельно приняла данное решение. «Во время, когда такое происходит, конечно, выход на сцену никому не нужен и неверен со всех сторон, включая этическую и психологическую. Анна приняла верное решение пока замолчать», — заявил представитель артистки.

Во вторник, 1 марта, стало известно, что Баварская государственная опера прекратила работу с оперной певицей Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от российской военной спецоперации на Украине. По той же причине с Гергиевым расторг контракт Мюнхенский филармонический оркестр, сообщает lenta.ru.