Житель Выру спрашивает: куда из Maxima и Selver пропала соль?

В группе Facebook Võrukad. Megasuur ja tõeliselt vaba в последний день февраля житель Выру задал вопрос: «Куда из продажи делась соль в Maxima и Selver ?». Некоторые комментаторы отметили, что и в Maksimarket соли тоже нет. Жители Выру в посте активно обсуждают, убрали ли соль с прилавков или она просто закончилась.

Портал Elu24 обратился к представителям Maxima, Selver и Maksimarket.

Тийа Шапель, руководитель эстонского отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima, говорит, что соль с прилавков Maxima точно не исчезла. «Да, мы убрали соль российского и белорусского происхождения, но у нас по-прежнему есть в продаже и гималайская, и морская соль», - сказала Шапель.

«Что касается соли украинского происхождения, то сейчас у нас есть трудности с поставками некоторых товаров оттуда», - говорит представитель Maxima.

Шапель говорит, что они работают над поиском альтернатив той соли, которую недавно пришлось убрать с прилавков или поставки которых были нарушены. «Если в настоящее время в Выру Maxima нет соли, то это временная ситуация. Не о чем беспокоиться», - говорит Шапель.

«Мы не заметили, чтобы в связи с последними событиями в наших магазинах люди стали запасаться продуктами больше, чем обычно. Ситуация спокойная, паники нет», - говорит Шапель.

Риво Вески, менеджер по коммуникациям сети Selver ,говорит, что соль действительно в Võru Selver раскупили, но магазин закажет еще. «По словам директора магазина, соли не хватает и в других продовольственных магазинах Выру», - говорит Вески.

Лилиана Калинина, менеджер по продажам COOP в Выру, сообщила Elu24, что в Выруском Maksimarket с вечера 28 февраля из-за большого интереса покупателей нет многих товаров. «Но ко 2 марта будет новая поставка, и мы надеемся, что полки будут заполнены до следующей поставки», - говорит Калинина. «Помимо соли, немного выросли продажи спичек, полуфабрикатов и варенья», - говорит Калинина.