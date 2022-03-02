Кристина Асмус рассказала об эротической сцене с Данилой Козловским

После откровенной сцены в фильме «Текст» на Кристину посыпались предложения сыграть роковых соблазнительниц. В новом сериале «Люся» Асмус вновь пришлось обнажиться. На этот раз – перед Данилой Козловским.

Съемки с Козловским прошли очень быстро и деликатно.

- Мне нравится хорошее кино… Там есть постельная сцена. Я офигела! – призналась Кристина. - Полтора часа к ней готовились, проклеивали там все (специальным скотчем, прикрывающим интимные места на обнаженных телах актеров). - 15 секунд, и... мне говорят: «Кристин, снято». А я: «Подождите, так это не репетиция была?». Я ничего не поняла. Все очень быстро, деликатно, ничего не видно. Даня после каждого объятия, прикосновения, команды «стоп» спрашивал: «Тебе удобно? Комфортно? Не переживаешь? Я не внедряюсь слишком в твое пространство?». Он самый внимательный партнер в моей жизни!

Кристина не скрывает, что очень волновалась перед встречей с Козловским. Ей казалось, что Данила страдает звездной болезнью, и не будет обращать на нее внимания.

В сериале Кристине досталась роль гламурной блондинки. В Инстаграме актриса показывала, как выглядит ее героиня.

- Мне сделали образ для съёмок в сериале «Люся»: покрасили волосы в блонд, сделали длину, нарастили ресницы, сделали ламинирование бровей и длинные острые ногти вот с такими цветами. Самый большой вопрос был - как всё это великолепие мыть?! Как круто, что с художником по гриму мы абсолютно совпали в видении героини. Но тату на бедро в виде ската всё-таки отменили, - рассказала Кристина.

Поговаривали, что предыдущие съемки Асмус в откровенной сцене в фильме «Текст» стоили ей брака. Актрису подозревали в нежных чувствах к партнеру по съемкам Ивану Янковскому. Актеры настолько убедительно сыграли любовников, что зрители невольно задавались вопросом: как все происходящее на экране воспринял муж Кристины Гарик Харламов? Тем более, что сама Асмус признавалась: она впервые обнажилась на экране и снялась в эротической сцене. Гарик в Инстаграме написал проникновенный пост, в котором объявил, что гордится женой. Однако вскоре после выхода на экраны супруги развелись.