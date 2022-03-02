Мы стали свидетелями катастрофы: Настя Ивлеева обратилась к руководству России

Настя Ивлеева призналась в своём Instagram, что всегда старалась избегать политических тем, однако мимо баталий, которые разворачиваются сейчас не только на Украине, но и в соцсетях между людьми, занимающими разные точки зрения, пройти не смогла. Заявила, что считает себя пацифистом и разместила обращение к руководству России: «Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны, идёт информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга. Я с надеждой ждала переговоров, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, к которым, я надеюсь, обе стороны хотят прийти. В связи с этим сейчас хочу открыто обратиться к руководству своей страны.