София Ротару высказалась о войне в Украине

Независимость и Свобода стоит дорого - это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины.

Эти факты разрывают мое сердце на части! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и МИР в УКРАИНЕ! Пишу этот текст и да, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои… Сил нам всем и Мира!» - написала исполнительница.