Ср, 2.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

София Ротару высказалась о войне в Украине

София Ротару ФОТО: Tushin Anton/COVI

Певица София Ротару опубликовала в Инстаграм трогательный пост, в котором сообщила, что находится в Киеве.

«Cумно, сумно аж за край...

Независимость и Свобода стоит дорого - это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины.

Эти факты разрывают мое сердце на части! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и МИР в УКРАИНЕ! Пишу этот текст и да, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои… Сил нам всем и Мира!» - написала исполнительница.

НАВЕРХ
Back