Первое новолуние весны: какие знаки Зодиака ожидает сокрушительный успех 2 марта

В свою силу вступает первое весеннее новолуние. Оно произойдет 2 марта и привнесет изменения в жизни многих людей, однако особыми счастливчиками окажутся носители определенных знаков зодиакального круга. О тех, кому вступающая в силу полная Луна окажет поддержку, рассказала в беседе с 5-tv.ru психолог и астролог Елена Искра.

Новолуние в Рыбах объединит в себе четыре небесных тела: Солнце, Луну, Нептун и Юпитер. Этот квартет еще называют стелениум. Он выстраивает между духовным и человеческим мирами так называемый «коридор к высшим силам».

Этот период, отметила астролог, прекрасно подходит для воплощения желаний в жизнь и исполнения задуманного. Отправляйте ваши запросы Вселенной и они непременно станут вашей реальностью. Однако большая удача коснется только определенных людей.

Близнецы

Предстоящий период поможет вам привлечь к себе заслуженное внимание. 2 марта вы будете в центре внимания, и ни один человек не сможет противостоять вашему природному обаянию и харизме.

«Близнецы — это ваш шанс. Вас увидят: вы свой везде — ваш шанс выделиться, обратить внимание и попасть туда, куда вы давно мечтали попасть», — рассказала эксперт.

Девы

Девам предстоит судьбоносные встречи. Это может быть как верный друг, так и любовь всей жизни.

«В вашей жизни произойдут судьбоносные встречи: это друзья навек, любовь всей жизни, это ваши кармические друзья или поддержка — встречайте и наслаждайтесь», — отметила Искра.

Стрельцы

Стрельцам предстоит объединение с их кармическими корнями. Вполне возможно, что место, в котором вы находитесь сейчас, окажется для вас новым домом. Практически таким же, как и ваши настоящие родные места.

«Наблюдайте какие возможности преподнесет вам жизни вполне возможно вы обзаведетесь новым домом или еще одной родиной», — сообщила она.

Рыбы

Рыбам, по словам астролога, сулит несравненная удача, ведь все их желания материализуются, а дела будут иметь колоссальный успех. Новолуние для этого знака будет самым успешным.

«Рыбы попадают прямо как сыр в масле в успех и везение рыбы становятся неким полезным божеством и талисманом своих семей бизнесов, потому что буквально ваши мысли мгновенно материализуются», — резюмировала эксперт.