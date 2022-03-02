Четыре симптома, указывающие на дефицит витамина В12

Врач назвал четыре симптома, указывающие на недостаток витамина В12. Определить наличие серьезных патологий без сдачи анализов и обследований — крайне трудно. Однако некоторые заболевания и дефицитные состояния все-таки можно выявить по внешнему виду человека. Индийский врач Раджендран Каннан в интервью Express Health рассказал: на какие четыре сигнала в организме стоит обратить внимание.

Выпадение волос

Один из основных признаков дефицита витамина В12 — алопеция. Выпадение волос характерно для людей, у которых диагностируют анемию, вызванную нехваткой важного микроэлемента. Поредение и ослабление происходит из-за того, что волосяные фолликулы перестают нормально снабжаться кислородом.

Угловой хейлит

Хейлит — это воспаление слизистой оболочки и кожи губ. Поражение уголков рта достаточно болезненны, тяжело заживают и делают лицо человека менее привлекательным. Отличить хейлит от герпеса, стоматита и других заболеваний можно по характерным признакам: припухлости, трещинам, коркам и кровотечению.

Витилиго

Это патология характеризуется обесцвечиванием кожного покрова. На теле человека появляются бледные, практически белые пятна. Чаще всего их можно заметить на лице, шее и руках.

Гиперпигментация

В отличие от витилиго, при гиперпигментации кожные покровы темнеют. При дефиците витамина В12 в организме человека образуются излишки меланина — высокомолекулярного пигмента. Согласно исследованиям, темные пятна могут появиться на любом участке тела.

Игнорировать проявление хотя бы одного из этих симптомов не стоит, как и заниматься самолечением. Только опытный врач может дать грамотные рекомендации и назначения.

Витамин В12 — один из важнейших микроэлементов в организме человека. Он участвует в производстве эритроцитов, которые задействованы в транспортировке кислорода. Его недостаток может привести к аномальному развитию красных кровяных телец, что мешает им правильно функционировать.