Третья стадия: родная мать заразила Алису Аршавину сифилисом

ФОТО: Скрин

И твоя мама в итоге пошла у них на поводу?

Да, в какой-то момент она просто перестала мне помогать, начала изводить. Казьмин-старший пообещал за это выплачивать ей по 150 тысяч рублей в месяц. Муж матери Сергей тоже давно меня ненавидел, постоянно повторял, что не так они себе пенсию представляли. Мать с ним согласна, плюс ее гложет, что пока я лежала в больнице, она потратила свои кровные 200 тысяч на стиральную машину и на детей. Я думала, что у меня был ад с Аршавиным, но оказалось нет, ад — сейчас, с моими родными. А Андрей на самом деле еще нормальный человек — он может отбирать деньги, но никогда в жизни не посягнет на детей, никогда не напишет им про меня плохо. А Алексей стал писать Алиске — мол, твоя мать больна, ее надо лечить, тебе будет лучше с бабулей.

- А в какой больнице ты лежала — о чем речь?

Сначала в клинике неврозов, спасала себя сама. Когда близкие перестали искать мне пластического хирурга, просто погибала. У меня была депрессия из-за внешности, огромная потеря веса, почечная недостаточность, разрушение костей. Мне очень тяжело дался переезд с Горной — из дома в Коломягах, где мы жили с Андреем. После этого решила, что нужно лечение, помощь специалистов. А там один из медиков, увидев мой разрушенный нос, говорит: у меня есть знакомые, которые, возможно, возьмутся за восстановление. И находит мне врача — в обычной 15-й клинике на Авангардной. Я доверилась и поехала туда.

ФОТО: Скрин

- Взялись?

Куликов Александр Викторович там смотрит на меня: «Так, здесь берем со лба кожу, натягиваем ее на нос, здесь закрываем, носик готов. На втором этапе вставляем хрящи, на третьем убираем рубцы». Наверно, сейчас заплачу, потому что то, что он сделал, и то, что еще хотел сделать… Я бы сейчас с тобой разговаривала уже супермоделью. Никто не брался, говорили, что гиблое дело. 6-го декабря я легла на операцию. И у меня появился нос, есть фотографии с носом. Мама в тот момент, конечно, обалдевает, даже не верит.

- Так она, наоборот, вроде как должна радоваться, что дочь поправляется.