Третья стадия: родная мать заразила Алису Аршавину сифилисом

Мама Алисы, что примечательно, действительно начала действовать против родной дочери. Муж и отчим Алисы объединились с ней. Мол, не такой старости они ожидали. В общем, Аршавина осталась одна в окружении врагов, которых еще недавно считала своей семьей. Так, они подговорили знакомого врача Алисы заразить ее… сифилисом. Мама женщины специально искала в интернете, при каких диагнозах можно забрать у человека детей и поместить его в хоспис.
- Я так понимаю, что там как раз речь про эти случаи?
Да, плюс список хосписов, а также законодательство российской федерации, пункт — как можно человеку недобровольно оказать медицинскую помощь. Кроме того, были такие запросы: «как магний может вредить здоровью» и «трепонема сифилис». Я сдаю анализы и обнаруживаю у себя третью стадию, опять звоню Славе, прошу помочь с лекарствами. И он даже не удивляется, мол, я знаю. У меня, конечно, шок — откуда? Оказалось, когда он ставил мне капельницы, на них и была инфекция. Я сейчас этим больна, почти пролечилась. Но это то самое заболевание, при котором могут насильно положить в больницу.
- Ты планируешь как-то защищаться?
Я уже была в прокуратуре, обратилась к хорошим адвокатам, консультируюсь с юристами, но пока не даю команды действовать — не пишу заявления.
Я боюсь войны. Мне советуют отвечать, бороться. Тем более с такими вещами, с которыми мне пришлось столкнуться. Но я просто хочу снять дом сейчас для нас с девочками, перевести их в другую школу — лучше. И жить дальше. У меня сейчас все наладилось, я почти здорова, полна сил, ни в чем не нуждаюсь — есть и водитель, и домработница, и няня. Думаем улететь с дочками на Мальдивы, чтобы немного перевести дух.
- Ты упомянула, что сын и мама преследуют Есению. Они хотят ее забрать?
Пока я лежала в больнице, они довели ребенка до панических атак — хотели, чтобы она потеряла волю и отказалась от мамы. Сейчас дочь не ходит в школу, потому что напугана — туда приезжали уже и дед, и папа. Я дала задание — не пускать никого, кроме меня и водителя. Если бы Андрей увидел, что происходит с Есеней, пришел бы в ужас. Уверена, он встанет на нашу защиту, уже с маленькой стал общаться. Аршавин ненавидит мою маму, понимает, что это человек, который не любит вообще никого и ничего, кроме денег.
- А как же пластика, ты ее завершила?
Между первым и вторым этапом должно было пройти две-три недели. Сын и мать все мне испортили. Сначала меня заразили инфекцией, потом запирали в комнате. Мы три недели с Есеней боялись куда-либо выйти. Старшая дочь мне в это время писала сообщения, что не может ко мне прийти, потому что бабушка будет ругаться. В итоге я просто сбежала с девочками — мы сняли квартиру. За две недели меня уже начало отпускать, чувствую себя гораздо лучше, но, увы, упустила время. Нос опять разрушился, но все равно выглядит гораздо лучше. К сожалению, не знаю, смогу ли теперь доделать операцию. Даже не хожу к врачу, потому что боюсь.
- Пыталась ли как-то поговорить с близкими, разобраться в ситуации?
Это бесполезно, я всех заблокировала. Но идет жесткий контроль с их стороны. Они меня отслеживают, прослушивают. Сейчас, насколько я знаю, готовят документы в суд, чтобы ограничить меня в родительских правах и положить в специализированное учреждение. Считают, что я недееспособна, а мое психическое состояние не позволяет мне воспитывать детей. Я общалась с врачами, все говорят, что нет у меня никаких расстройств. За что мне все это — я не знаю.