Читатель волнуется: может ли выпечка в магазинах лежать на открытых прилавках?

В редакцию портала Limon.ee обратился читатель с вопросом, как магазины следят за соблюдением санитарных норм, если, например, выпечка выложена на открытом прилавке, а сами изделия никак не упакованы.
По словам Инги, в некоторых магазинах прилавки с выпечкой до сих пор не имеют стеклянных дверок или крышек. Кроме того, читательница утверждает, что неоднократно видела, как кто-то из покупателей руками берет неупакованный продукт, будь то пирожок или печенье на развес, а затем, как ни в чем не бывало, кладет туда же, откуда взял.
С такой же проблемой также столкнулся пользователь социальной сети, который выразил свое недоумение в Facebook-сообществе Ищу совета (Эстония):
«И так, вопрос который меня очень давно мучает. Есть ли в Эстонии санитарные нормы по готовой выпечке в магазинах? А именно булочек, которые лежат как на открытых, так и прикрытых прилавках.
Дело в том, что я лично своими глазами видел как бомж брал в одном из магазинов булочку, нюхал, и клал обратно. Такую же сцену я заметил один раз с ребенком, который подбежал, взял булочку, подбежал к маме, видимо спросил, можно ли ее купить, та наверное ответила отрицательно, и ребенок побежал класть булочку обратно.
Я уже год как перестал покупать такое, даже в одном из моих любимых магазинов, где булочки сразу упаковывали в пакетики, убрали это правило, и теперь они лежат так же бесхозно».
Как регулируются нормы гигиены и кто должен за этим следить, мы выяснили у крупнейших торговых сетей и Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Эстонии.
Руководитель отдела коммуникаций сети магазинов Prisma Кристийна Тамберг:
Можем отметить, что все развесная выпечка, продаваемая в наших магазинах, находится в корзинах или стеклянных шкафах с прозрачной крышкой, а для того, чтобы их взять, имеются щипцы, которые регулярно меняются. Также в продаже есть уже упакованные изделия.
Хлебобулочные изделия в Prisma предлагает пекарня Fazer's Bakery, которая готовит их на месте – начиная с приготовления теста до выпечки.
Руководитель ответственного предпринимательства Rimi Катрин Батс:
Rimi продает выпечку в закрытых стеклянных витринах, оснащенных подъемными щипцами. У нас созданы все условия для гигиеничной покупки выпечки. К сожалению, полностью избежать рисков, связанных с поведением клиентов, невозможно. В то же время мы не заметили склонности людей брать булочки руками.
Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тия Шапель:
В магазинах Maxima свежая выпечка продается на прилавках, закрытых либо пластиковым куполом, либо отделенных перегородкой. Развесное печенье и орехи также выложены в ящики, которые закрываются крышкой. Подъемные щипцы и полиэтиленовые перчатки доступны в каждой торговой точке, чтобы покупатель мог гигиенично брать и упаковывать продукты. Оборудование регулярно моется и дезинфицируется.
Мы обеспечили максимально возможную защиту продуктов питания, как это предусмотрено в Регламенте № 852/2004 Европейского парламента. Он требует, чтобы пищевые продукты были защищены на всех этапах производства, обработки и сбыта от любого загрязнения, которое может сделать продукт непригодным для употребления в пищу человеком и нанести вред здоровью.
Главный специалист отдела пищевых продуктов Сельскохозяйственного и пищевого департамента Трийну Аллика:
Продавец несет ответственность за обеспечение безопасности пищевых продуктов и их защиту от любого загрязнения на всех этапах производства, обработки и сбыта. Однако это не означает, что они должны быть упакованы или помещены в стеклянные шкафы. Каким образом обеспечить безопасность, решает сам продавец. Безусловно важно и поведение потребителя около развесных продуктов – для взятия продуктов следует использовать соответствующие средства, а к открытым изделиям не прикасаться просто так голыми руками.