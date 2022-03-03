Читатель волнуется: может ли выпечка в магазинах лежать на открытых прилавках?

«И так, вопрос который меня очень давно мучает. Есть ли в Эстонии санитарные нормы по готовой выпечке в магазинах? А именно булочек, которые лежат как на открытых, так и прикрытых прилавках.

Дело в том, что я лично своими глазами видел как бомж брал в одном из магазинов булочку, нюхал, и клал обратно. Такую же сцену я заметил один раз с ребенком, который подбежал, взял булочку, подбежал к маме, видимо спросил, можно ли ее купить, та наверное ответила отрицательно, и ребенок побежал класть булочку обратно.

Я уже год как перестал покупать такое, даже в одном из моих любимых магазинов, где булочки сразу упаковывали в пакетики, убрали это правило, и теперь они лежат так же бесхозно».