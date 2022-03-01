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Застрявшая в Киеве Татьяна Лазарева: «Я ни разу за эти дни не спускалась в бомбоубежище»

Татьяна Лазарева. ФОТО: Instagram

Татьяна Лазарева приехала в Киев по деловым вопросам, однако выехать оттуда ей уже не удалось в виду начавшейся спецоперации. Артистка оказалась в эпицентре событий и делится подробностями с подписчиками в соцсетях, пишет Starhit.ru.

55-летняя телеведущая остановилась в одном из апарт-отелей украинской столицы. Лазарева не знает, когда сможет вернуться к детям, ведь выехать из Киева невозможно без рисков. Тем не мене, в самом здании артистке спокойней, чем снаружи.

«Я здесь себя чувствую в относительной безопасности, потому что это старый дом, мощные стены, – говорит она в прямом эфире соцестей. – Я ни разу за эти дни не спускалась в бомбоубежище, хотя сирены воздушной тревоги постоянно звучат. Почему я не уезжаю? У меня нет никаких возможностей, такси не ходят. Для меня проблематично добраться на вокзал. Я даже не знаю, где он находится... Буду стоять там в живой очереди, а билетов никаких нет».

В итоге Татьяна приняла решение оставаться в Киеве, а с родственниками общаться лишь дистанционно. Звезда призналась, что сын и дочери очень за нее переживают.

«С восьми вечера начинается комендантский час – и до утра. Это делается для того, чтобы люди не выходили. Появляться без разрешенных документов небезопасно. Есть украинские оборонительные отряды – они ищут диверсантов российских. Любой, кто выходит ночью по умолчанию, считается опасным. Поэтому с восьми вечера сидим дома», – заключает Лазарева.

Она также рассказала о проблемах с продовольствием. В магазинах быстро заканчиваются продукты, жителям приходится отстаивать большие очереди к кассе. Тем не менее Татьяна призывает всех не поддаваться панике и не принимать поспешных решений. Телеведущая советует смотреть на ситуацию здравым взглядом, чтобы сделать верные шаги.

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