Шнура олигархи лишили миллионов: стало известно, как звезды пострадали из-за санкций

- Пока все артисты спокойны, - говорит известный концертный промоутер Сергей Лавров. - У нас давно уже прошли времена, когда артисты брали гонорары в долларах и евро за свои выступления. Сейчас все расчеты – в рублях. Исключение составляют только заказники. Там иногда платят в валюте.

- Я думаю, что ничего страшного у наших звезд из-за роста курса доллара не произойдет, - продолжает Сергей. - В России и до этого случались кризисы. Сейчас артистам вообще очень трудно с заработками. То коронавирус, то санкции. Хотя бы в рублях платили!

Лавров не исключает, что из-за введения санкций знаменитостям придется ужаться. Ведь желающих приглашать их на свои корпоративы с каждым днем становится все меньше. Раньше большую часть доходов звезды зарабатывали на корпоративах у русских олигархов. Впрочем, сейчас об этом остается только мечтать.