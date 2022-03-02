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Шнура олигархи лишили миллионов: стало известно, как звезды пострадали из-за санкций

Сергей Шнуров ФОТО: Shutterstock

Cанкции, введенные США, ЕС и другими странами из-за спецоперации в Украине, сейчас активно обсуждают в шоубизнесе. Из-за резкого скачка курса валюты российские знаменитости будут вынуждены уменьшить свои аппетиты. Впрочем, паники среди звезд пока не наблюдается, пишет sobesednik.ru.

- Пока все артисты спокойны, - говорит известный концертный промоутер Сергей Лавров. - У нас давно уже прошли времена, когда артисты брали гонорары в долларах и евро за свои выступления. Сейчас все расчеты – в рублях. Исключение составляют только заказники. Там иногда платят в валюте.

- Я думаю, что ничего страшного у наших звезд из-за роста курса доллара не произойдет, - продолжает Сергей. - В России и до этого случались кризисы. Сейчас артистам вообще очень трудно с заработками. То коронавирус, то санкции. Хотя бы в рублях платили!

Лавров не исключает, что из-за введения санкций знаменитостям придется ужаться. Ведь желающих приглашать их на свои корпоративы с каждым днем становится все меньше. Раньше большую часть доходов звезды зарабатывали на корпоративах у русских олигархов. Впрочем, сейчас об этом остается только мечтать.

- Олигархи уже не устраивают шумные вечеринки, за участие в которых платили  артистам по 50, 80, а порой и по 200-300 тысяч евро, как платили еще недавно тому же Шнурову за выступления в Куршавеле, - объясняет Сергей. - Сейчас таких денег уже нет!

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