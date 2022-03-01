Куда исчезла Анжелика Варум?

Вот, что писала Анжелика в Инстаграме: «Помимо базовых здоровья, благополучия, счастья и любви, хочу пожелать нам всем здравого смысла и мира! Цените жизнь! У нас пока еще все есть!». Сегодня это послание от Варум выглядит пророчески.

С тех пор на ее странице в Инстаграме полное затишье. Анжелика пропустила годовщину свадьбы с мужем Леонидом Агутиным, не поздравила с днем рождения дочь Елизавету, хотя раньше всегда высказывалась о семейных праздниках. Такое молчание многим показалось подозрительным: одни поклонники переживают, что певица заболела, другие уверены, что в отношениях с Агутиным, который по-прежнему активен в соцсетях, наступил кризис.

При этом помощники звезды также молчат: ни с директором, ни с пиарщиком Варум журналистам связаться так и не удалось. Зато на звонок ответил помощник Агутина Дмитрий Староста, который поспешил развеять слухи о проблемах певицы со здоровьем.

- Нет, с ней все в порядке. Она редко выходит в соцсети: появится, когда решит, - заверил Дмитрий. - Да, Анжелика и Леонид сейчас в России. А по поводу ее концертов вам надо уточнять у директора.