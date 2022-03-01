Отправка почты из Эстонии в Россию невозможна
Действующая под брендом Omniva государственная почтовая компания Eesti Post сообщила, что в связи с отсутствием воздушного сообщения отправка почты в Россию временно невозможна.
Действующая под брендом Omniva государственная почтовая компания Eesti Post сообщила, что в связи с отсутствием воздушного сообщения отправка почты в Россию временно невозможна.
В воскресенье Эстония запретила использование воздушного пространства Эстонии для всех самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых гражданами и авиакомпаниями Российской Федерации/ Запрет не распространяется на гуманитарные и спасательные полеты, на которые есть разрешение Департамента транспорта, а также для экстренной посадки и ситуаций бедствия при перелетах.
По сообщению РБК, в ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний 36 стран.