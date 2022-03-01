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Отправка почты из Эстонии в Россию невозможна

Omniva ФОТО: Elmo Riig

Действующая под брендом Omniva государственная почтовая компания Eesti Post сообщила, что в связи с отсутствием воздушного сообщения отправка почты в Россию временно невозможна.

В настоящее время отправка почтовых отправлений в Россию невозможна ФОТО: скриншот

В воскресенье Эстония запретила использование воздушного пространства Эстонии для всех самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых гражданами и авиакомпаниями Российской Федерации/ Запрет не распространяется на гуманитарные и спасательные полеты, на которые есть разрешение Департамента транспорта, а также для экстренной посадки и ситуаций бедствия при перелетах.

По сообщению РБК, в ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний 36 стран.

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