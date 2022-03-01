Топ хороших и плохих советов по борьбе со стрессом

Сложно сохранять олимпийское спокойствие, когда разрываются контракты, не берутся трубки или из-за какой-нибудь глупой ошибки рушатся все заранее построенные планы. Сложно сохранять выдержку даже когда просто «встала не с той ноги» и раздражаешься на каждую мелочь. Однако нас в таких случаях почему-то призывают уподобиться британской королеве - и не выказывать ни одной негативной эмоции на своем лице.

Хотя, как в один голос утверждают психологи, «плохих» эмоций в принципе не существует. И если долго заталкивать внутрь себя гнев, ярость, грусть, зависть, раздражение, вину - все те чувства, на которых повешен ярлык «не прошли цензуру», - нервная система не выдержит, и вот тогда «прорвать трубы» может не на шутку. Впрочем, это не означает, что пока нам удается терпеть, с этим можно жить: любые подавленные эмоции угнетают и делают подавленными нас самих. Почему не стоит прятать их за фальшивым спокойствием? По той простой причине, что они возникают исключительно для того, чтобы помочь нам пережить определенную жизненную ситуацию. Например, гнев и ярость сигнализируют о том, что с нами поступили нехорошо, зависть обозначает планку достижений, которую мы способны взять, а грусть помогает утилизировать плохое настроение - и, если не мешать ей «действовать», вскоре оно естественным образом улучшится.

Так что выражать свои чувства жизненно необходимо. Так, если тоска с каждым днем усугубляется или тревожность мешает совершать простейшие действия, стоит обратиться к психотерапевту.

Так как же действительно успокоиться?

Для начала - идентифицировать свои истинные эмоции.Что вы действительно чувствуете? Не пытаетесь ли казаться милой, когда внутри все кипит от гнева? И не стараетесь ли казаться веселой, когда на самом деле хочется рыдать? Правильный диагноз - половина успеха. Распознав свои эмоции, вы сможете грамотно ими распорядиться. Раздражение обнулить, порвав стопку ненужных бумажек, гнев — высказать в «я-форме» (не «ты чертов абьюзер», а «я чувствую, что мне с тобой некомфортно»), а печаль просто «выплакать», так будет лучше.

«Полежите» (от создателей «сядьте подышите»)