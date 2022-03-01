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Топ хороших и плохих советов по борьбе со стрессом

Стресс ФОТО: Shutterstock

Набившие оскомину советы вроде «успокойся» действуют на вас как красная тряпка на быка? Призывы «подышать» и «помедитировать» только выводят? А пытаясь «не нервничать», вы начинаете еще больше нервничать - уже из-за того, что не нервничать почему-то не получается? Как действительно минимизировать стресс и перестать реагировать даже на раздражающие советы, пишет peopletalk.ru.

Сложно сохранять олимпийское спокойствие, когда разрываются контракты, не берутся трубки или из-за какой-нибудь глупой ошибки рушатся все заранее построенные планы. Сложно сохранять выдержку даже когда просто «встала не с той ноги» и раздражаешься на каждую мелочь. Однако нас в таких случаях почему-то призывают уподобиться британской королеве - и не выказывать ни одной негативной эмоции на своем лице. 

Хотя, как в один голос утверждают психологи, «плохих» эмоций в принципе не существует. И если долго заталкивать внутрь себя гнев, ярость, грусть, зависть, раздражение, вину - все те чувства, на которых повешен ярлык «не прошли цензуру», - нервная система не выдержит, и вот тогда «прорвать трубы» может не на шутку. Впрочем, это не означает, что пока нам удается терпеть, с этим можно жить: любые подавленные эмоции угнетают и делают подавленными нас самих. Почему не стоит прятать их за фальшивым спокойствием? По той простой причине, что они возникают исключительно для того, чтобы помочь нам пережить определенную жизненную ситуацию. Например, гнев и ярость сигнализируют о том, что с нами поступили нехорошо, зависть обозначает планку достижений, которую мы способны взять, а грусть помогает утилизировать плохое настроение - и, если не мешать ей «действовать», вскоре оно естественным образом улучшится.

Так что выражать свои чувства жизненно необходимо. Так, если тоска с каждым днем усугубляется или тревожность мешает совершать простейшие действия, стоит обратиться к психотерапевту.

Так как же действительно успокоиться?

Для начала - идентифицировать свои истинные эмоции.Что вы действительно чувствуете? Не пытаетесь ли казаться милой, когда внутри все кипит от гнева? И не стараетесь ли казаться веселой, когда на самом деле хочется рыдать? Правильный диагноз - половина успеха. Распознав свои эмоции, вы сможете грамотно ими распорядиться. Раздражение обнулить, порвав стопку ненужных бумажек, гнев — высказать в «я-форме» (не «ты чертов абьюзер», а «я чувствую, что мне с тобой некомфортно»), а печаль просто «выплакать», так будет лучше.

«Полежите» (от создателей «сядьте подышите»)

Еще один странный совет, который щедро раздают тем, кто чрезмерно нервничает и не может справиться с излишней тревожностью. Вероятно, о нем вспоминают, когда «просто успокоиться» не удается - человеку рекомендуют полежать. Однако, если посмотреть, что происходит в организме, когда он испытывает стресс, можно предположить, что в некоторых случаях стоит поступить прямо противоположным образом - подвигаться! Когда уровень стресса высокий, повышается количество гормона кортизола, включающего «режим повышенной опасности» для всех систем тела. Эндокринологи рекомендуют выделять хотя бы полчаса в день на активные прогулки, чтобы «выходить» кортизол - сбросить его как ненужное топливо и тем самым помочь организму немного сбалансировать гормональный уровень. Добавьте к ежедневному моциону на свежем воздухе обсуждение волнений с подругой, которая умеет слушать, и, вам полегчает.

«Послушайте успокаивающую музыку» (от создателей «ненадолго отключитесь от мира и расслабьтесь»)

Казалось бы, все замечательно: медитативные мелодии с плеском волн, шумом дождя и пением птиц, действительно, помогают отвлечься от навязчивых мыслей и немного перезагрузиться. Однако здесь может поджидать коварный подвох: прослушивание любимых треков, которые ассоциируются у вас с чем-то другим. И вот, включая плеер с целью успокоиться, сами того не осознавая, вы уноситесь в воспоминания, испытываете эмоции прошлого и… начинаете еще больше переживать. Отличным решением будет плейлист для релаксации.

«Не общайтесь с токсичными людьми» (от создателей «окружите себя только прекрасным»)

Замечательно, но что если самые токсичные люди в вашей жизни - это ближайшие родственники, коллеги или соседи? Порой мы не в силах полностью сменить окружение (переехать, поменять работу или отказаться от семьи). С другой стороны, это можно воспринимать не как испытание, а как ежедневный «психологический фитнес» - тренажер на проработку мышц под названием «личные границы».

Так как же изолироваться от неприятных людей?

Оцените, какие эмоции вас накрывают при общении с тем или иным человеком? Возможно, придется здорово покопаться в себе, чтобы дойти до истинных чувств, но это того стоит: при новом контакте с возмутителем вашего спокойствия вы сумеете держать эмоции под контролем и попросту не дадите себя расшатать.

«Питайтесь правильно» (от создателей «наградите себя вкусняшкой»)

Любые манипуляции с едой - будь то призывы питаться чисто или, напротив, устраивать себе читмилы и поощрять вкусностями - мгновенно ставят вас перед риском обрести расстройство пищевого поведения. Если вы заметили за собой склонность «заедать» стресс, как минимум пообщайтесь с психологом. Следите, чтобы в меню ежедневно были яркие фрукты и ягоды. Это удовольствие, которое раскрасит вашу жизнь!

А перед сном, чтобы отключиться от дневной суеты и расслабиться, создайте себе приятный ритуал: сядьте в кресло в удобной одежде, приглушите свет, при желании зажгите ароматическую лампу или свечи - и маленькими глотками выпейте полстакана воды.

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