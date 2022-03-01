Театр La Scala вычеркнул Анну Нетребко из мартовских спектаклей

Звезда не была на репетициях, как и ее муж Юсиф Эйвазов. Итальянская пресса написала о том, что Анна не сможет присутствовать по состоянию здоровья. Однако Нетребко опровергла эту информацию. «Здорова, но не приеду», — написала певица в Stories.

Напомним, что 25 февраля 2022 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили концерт в Орхусе (Дания). Это случилось после того, как Рабих Азад-Ахмад, советник по культуре и гражданской службе датского муниципалитета Орхуса, призвал отменить концерт артистов, отметив, что в прошлом Анна Нетребко демонстрировала поддержку президенту России Владимиру Путину, пишет classicalmusicnews.ru.

9 марта в 2022 в Цюрихском оперном театре начинается серия представлений оперы Верди “Макбет”, где должна выступать Анна Нетребко. Театр не планирует отказываться от контракта с певицей.

Газета Neue Zurcher Zeitung запросила комментарий у администрации Цюрихского оперного театра в связи с планируемым выступлением на его сцене сопрано Анны Нетребко и получила ответ администрации театра: