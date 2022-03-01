Гарик Харламов тяжело болен

Гарик Харламов признается, что заразился тяжелой инфекцией. «Ходили мимо люди, а я просто лежал посередине. Потом пришли анализы. Как выяснилось это H1N1 — свиной грипп. Меня лечили от него», — сообщил он.

Этот недуг сорвал планы Харламова на поездку в отпуск с Катериной Ковальчук. Избранница шоумена в итоге поехала отдыхать без него. Это тогда спровоцировало волну слухов об их разрыве. Однако позже стало понятно, что у Харламова и Ковальчук все хорошо.

Говорят, что Гарик намерен в скором времени сделать Катерине предложение. Он уже представил ее своей маме, а также дочке Анастасии от брака с Кристиной Асмус. Последняя, к слову, публично обратилась к бывшему мужу по случаю его дня рождения. Резидент Comedy Club 28 февраля отметил 41-летие.

Бывшим супругам не так давно удалось наладить отношения. Одно время им было сложно общаться друг с другом из-за обид, которые накопились у них за время развода.