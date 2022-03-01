У российских олигархов во Франции отнимают яхты и виллы

«Мы выявим россиян, у которых есть активы во Франции и которые могли бы быть добавлены в европейский санкционный список вследствие их близости к российской власти, и подготовим юридические инструменты для ареста всех этих активов»,— заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «По поручению президента мы продолжаем полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам, попавшим под европейские санкции».