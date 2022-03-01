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У российских олигархов во Франции отнимают яхты и виллы

Яхта Романа Абрамовича ФОТО: Shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне военной спецоперации на Украине потребовал провести инвентаризацию находящегося во Франции имущества российских олигархов из санкционного списка. Власти установят связанных с правительством российских деятелей, имеющих активы во Франции. В дальнейшем виллы, яхты и люксовые автомобили могут быть изъяты, сообщает spletnik.ru.

«Мы выявим россиян, у которых есть активы во Франции и которые могли бы быть добавлены в европейский санкционный список вследствие их близости к российской власти, и подготовим юридические инструменты для ареста всех этих активов»,— заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «По поручению президента мы продолжаем полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам, попавшим под европейские санкции».

Стоит отметить, что французские курорты Лазурный Берег и Куршевель являются излюбленным местом отдыха российской элиты. Помимо недвижимости звезд, среди которых блогер и бизнесвумен Ника Белоцерковская, там находятся виллы российских бизнесменов из списка Forbes, в том числе Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Бориса Ротенберга и других российских миллиардеров.

Похожие меры планируют ввести и в Великобритании: министр иностранных дел Лиз Трасс уже заявила, что британское имущество и недвижимость российских олигархов из санкционного списка будут арестованы.

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