Продуктовый магазин в Тарту выбросил еду российского производства в мусорку

Активная участница фейсбуковской группы Foodsharing Tartu опубликовала фото, на котором изображены четыре ящика бананов, наполненные едой российского производства. Еда выброшена на помойку. Конкретный магазин не назван, но женщина добавила, что такой улов можно найти практически около каждого магазина.

Члены группы возмущаются тем, что еду, вместо того чтобы раздать нуждающимся, выбрасывают в мусорное ведро. «У нас военное время, разве место свежей и неповрежденной еде на помойке?»; «Еду можно было бы отнести в Продовольственный банк или использовать для приготовления пищи для военных беженцев», — пишут пользователи группы.