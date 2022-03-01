Продуктовый магазин в Тарту выбросил еду российского производства в мусорку
В связи с военной ситуацией в Украине все крупные эстонские магазины подтвердили, что прекращают дальнейшие покупки и продажи российских и белорусских товаров, пишет Elu24.
В связи с военной ситуацией в Украине все крупные эстонские магазины подтвердили, что прекращают дальнейшие покупки и продажи российских и белорусских товаров, пишет Elu24.
Активная участница фейсбуковской группы Foodsharing Tartu опубликовала фото, на котором изображены четыре ящика бананов, наполненные едой российского производства. Еда выброшена на помойку. Конкретный магазин не назван, но женщина добавила, что такой улов можно найти практически около каждого магазина.