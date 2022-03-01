Украинец пытался потопить яхту российского олигарха за 7 млн евро в Испании. Суд его оправдал

На острове Майорка (Испания) арестовали украинского моряка за попытку потопить мегаяхту Lady Anastasia стоимостью более 7 млн евро, пишет ведущая газета Каталонии La Vanguardia.

Судно принадлежит вице-президенту концерна по производству оружия Ростех – российскому олигарху Александру Михееву. Украинский моряк работал на яхте вместе с несколькими украинцами.

Вместе с коллегами он открыл несколько шлюзов, что привело к затоплению яхты и значительному ущербу судну. В то время яхта была пришвартована в Порт-Адриано на Майорке (Испания).

Испанское издание Ultima Hora указывает, что моряка зовут Тарас Остапчук. Украинца задержали, поскольку он взял на себя всю ответственность за совершенное – в воскресенье 27 февраля он предстал перед судом. Во время заседания моряк объяснил свой поступок тем, что владелец Lady Anastasia отвечает за производство оружия, с помощью которого уничтожают его страну.

Также во время дачи показаний в суде украинец продемонстрировал видео обстрела российской техникой гражданского дома в Киеве, передают издания. Задержанный признался судье, что увидев эти кадры по телевидению, решил отомстить россиянину, ответственному за изготовление оружия, с которым нападают на его соотечественников.

Судья, увидев кадры попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве, освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений, утверждает издание Ultima Hora.