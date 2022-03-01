Павел Майков: «Роль Пчелы в «Бригаде» – это мое клеймо, с которым я пойду до могилы»

Сейчас Павлу 46 лет, он работает над несколькими проектам, но его то и дело спрашивают про «Бригаду». Недавно в эфире был показан второй сезон сериала «Девушки с Макаровым», с котором он сыграл главную роль — проект получился успешным, но вот только Майков все равно этому не слишком рад.

«Макарову сложно перебить Пчелу. Не знаю, к сожалению, или к счастью. Это некое мое клеймо, с которым я пойду до могилы», — сказал Павел.

После «Бригады» прошло уже почти 20 лет. Актер не раз говорил, что перевернул для себя эту страницу и решил жить заново. Хотя первое время он даже старался подражать своему герою — мог также грубо ответить, носил длинные волосы и строил из себя крутого.

Возможно, поэтому после съемок его еще несколько лет приглашали играть бандитов, а после интерес постепенно схлынул. Артист быстро осознал: в жизни надо что-то менять, поэтому создал музыкальную группу. А в середине 2010-х вновь стал активно работать — он снялся в проекте «Измены», а также сыграл в «Игра на выбывание». За последние два года он исполнил главные роли в «Девушки с Макаровым» и «Контакт».

«У меня некая новая волна жизни, денег больше зарабатывать стал», — сказал Пайков для проекта «Смотрите сами» платформы Premier.