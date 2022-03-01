Вера Брежнева: «Мой муж Костя прячется от бомбежек в подвалах»

Вера Брежнева родилась и выросла на Украине. Именно поэтому артистка болезненно воспринимает то, что сейчас происходит в стране. Звезда уверена, что спецоперацию необходимо немедленно остановить.

Сама певица сейчас находится в безопасности вместе с детьми, а вот ее супруг и другие члены семьи оказались в Киеве. «Мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве. Они прячутся от бомбежек в подвалах. У происходящего нет смысла и оправдания. Нельзя это продолжать», – заявила певица.

В Киеве Константин Меладзе находится вместе с детьми от первого брака. Его дочь Лия первого марта как раз должна отпраздновать день рождения. Девушка призналась, что ее единственное желание сейчас – это установление мира на Украине.

Ранее заявление с призывом о мире записывал и Валерий Меладзе. Музыкант также много лет жил на Украине и считает эту страну своим вторым домом. «Произошло то, что никогда не должно было произойти. Я умоляю вас сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться», – подчеркнул певец.