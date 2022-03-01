«Аферист из Тиндера» и другие интригующие фильмы о знаменитых аферах

Как показывает кинематограф, аферы совершались в прошлом, совершаются в настоящем и будут совершаться в будущем. При этом арсенал мошенников постоянно расширяется, а методы обмана, которые они используют, становятся все более изощренными и эволюционируют вместе с развитием цифровых технологий.

Интернет и социальные сети стали богатой почвой для появления аферистов. И хотя аферы были всегда, современные технологии изменили способы совершения преступлений, значительно облегчив недобросовестным людям путь к заработку.

«Талантливый мистер Рипли» (1999)

Кадр из фильма «Талантливый мистер Рипли» ФОТО: скриншот с youtube.com

Конец 50-х годов в Америке, время джаза и больших надежд. Скромному и тихому Тому Рипли (Мэтт Деймон) неожиданно выпадает шанс окунуться в мир роскоши и богатства. Знакомство с беззаботным сыном миллионера Дикки (Джуд Лоу) приоткрывает герою дверь в красивую жизнь, ключи от которой он жаждет заполучить. Череда трагических событий приводит к тому, что Том буквально присваивает себе личность приятеля: мастерски подделывая голос и подписи, он убеждает всех вокруг в том, что Дикки — это он. И только Мардж (Гвинет Пэлтроу), которая была помолвлена с Дикки, подозревает неладное. Достаточно ли талантлив мистер Рипли, чтобы остаться непойманным?

«Аферист из Tinder» (2022)

Кадр из фильма «Аферист из Тиндера» ФОТО: скриншот с youtube.com

Документальный фильм Netflix рассказывает о Саймоне Леваеве — предприимчивом молодом человеке из Израиля, который за несколько лет выманил у девушек около 10 миллионов долларов. План мошенничества Леваева был по-своему красив, прост и гениален. Леваев знакомился с девушками в Tinder и очаровывал их шикарными букетами, подарками и путешествиями. Девушки (в съемках приняли участие 3 европейские женщины, ставшие жертвами афериста) были уверены в том, что внушительное состояние Леваева основано на алмазном бизнесе. Однако правда была иной. Мошенник действовал по следующей схеме: после некоторого времени отношений он разыгрывал страшный сценарий, уверял, что на него охотятся враги, и просил одолжить наличные, чтобы злоумышленники не могли отследить его по банковским картам. Стараясь помочь возлюбленному, доверчивые девушки брали кредиты на свое имя, не подозревая о том, что деньги, которые они передают Леваеву, уходят совсем на другое. После просмотра невольно задумываешься, а стоит ли вообще заводить интернет-знакомства…

«Великие побеги» (2022)

Самые удивительные и масштабные обманы гениальные аферисты проворачивают не на свободе, а в неволе. Действительно, чтобы выбраться из тюрьмы, необходимы годы подготовки и невероятное остроумие. Ведущий шоу, американский актер Морган Фримен (которому и самому пришлось «бежать из Шоушенка»), расскажет зрителям легендарные истории выдающихся побегов — от замыслов до поисков исчезнувших. Для съемок шоу специалисты мирового класса подняли давно забытые архивы, изучили строение тюрем и показания свидетелей, которые ранее не были известны. Создателям удалось оживить события прошлого благодаря драматическим реконструкциям, динамичным сюжетам и поразительным визуальным эффектам.

«Одиннадцать друзей Оушена» (2001)

Пока одни заключенные тюрем разрабатывают планы побега, другие обдумывают сценарии афер, которые провернут после освобождения. Выйдя из тюрьмы, Дэнни Оушен (Джордж Клуни) тут же берется за новое амбициозное дело — он мечтает ограбить три крупнейших казино Лас-Вегаса, которые принадлежат беспощадному Тэрри Бенедикту (Энди Гарсиа). Понимая, что не справится в одиночку, Оушен собирает команду профессионалов: партнера-преступника (Брэд Питт), вора-карманника (Мэтт Деймон), крупье, акробата, подрывника и других. Во время подготовки детального плана выясняется, что бывшая жена Оушена (Джулия Робертс) не дождалась его из тюрьмы и теперь встречается с Тэрри. Оушен уверяет друзей, что его любовь к девушке не повлияет на исполнение ограбления, однако даже самые отпетые мошенники бывают не в силах обмануть свои чувства.

«Иллюзия обмана» (2013)

Кадр из фильма «Иллюзия обмана» ФОТО: скриншот с youtube.com