«Разорвалась шейка матки»: Мария Голубкина вспомнила об ужасах родов за 10 тысяч долларов

С тех пор прошло более 20 лет, но артистка до сих пор с содроганием вспоминает те моменты в больнице.
«Там было так ужасно. Мне было 24 года. Коля (Фоменко – бывший муж актрисы – прим.ред.) заплатил 10 тысяч долларов за всю эту историю. Лежала в обычной палате. Акушерка достала канцелярские ножницы, разрезала мне промежность. Мне поставили капельницы с окситоцином, у меня разорвалась шейка матки. После всего этого я родила хорошего здорового ребенка. Но мне надо было вернуть себе хорошее психологическое состояние. Я год не могла в себя прийти», – вспомнила Мария Голубкина в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.
Второго ребенка, сына Ивана, Голубкина рожала в 2003 году. Тогда артистка наотрез отказалась ехать в больницу. Все прошло дома под наблюдением медперсонала.
«Меня поддержала акушерка. Это было прекрасно и великолепно, ведь через два часа после родов я жарила на кухне мясо. Ребенок лежал в корзинке», – призналась 48-летняя Мария.
Брак с Фоменко стал для актрисы единственным. Супруги, разорвавшие отношения в 2008-м, прожили вместе около 13 лет. «Нет какой-то одной причины развода – их миллион. Просто если перечислять все, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его. Чем старше становишься, тем комфортнее жить в одиночестве. Не надо ни под кого подстраиваться и находиться в одной кровати с кем-то храпящим. Я мечтаю стать бабушкой. Жду, когда дочка родит мне внуков. Я с ними буду сидеть, если она мне, конечно, доверит такую ответственность», – откровенничала артистка в интервью.