«Разорвалась шейка матки»: Мария Голубкина вспомнила об ужасах родов за 10 тысяч долларов

С тех пор прошло более 20 лет, но артистка до сих пор с содроганием вспоминает те моменты в больнице.

«Там было так ужасно. Мне было 24 года. Коля (Фоменко – бывший муж актрисы – прим.ред.) заплатил 10 тысяч долларов за всю эту историю. Лежала в обычной палате. Акушерка достала канцелярские ножницы, разрезала мне промежность. Мне поставили капельницы с окситоцином, у меня разорвалась шейка матки. После всего этого я родила хорошего здорового ребенка. Но мне надо было вернуть себе хорошее психологическое состояние. Я год не могла в себя прийти», – вспомнила Мария Голубкина в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

Второго ребенка, сына Ивана, Голубкина рожала в 2003 году. Тогда артистка наотрез отказалась ехать в больницу. Все прошло дома под наблюдением медперсонала.

«Меня поддержала акушерка. Это было прекрасно и великолепно, ведь через два часа после родов я жарила на кухне мясо. Ребенок лежал в корзинке», – призналась 48-летняя Мария.