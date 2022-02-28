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Неизвестные разбили автомобиль молодой супруги Дмитрия Диброва

Полина Диброва ФОТО: Instagram

Жена телеведущего уже подала заявление в правоохранительные органы, пишет Пятый канал.

Супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина столкнулась с неприятным инцидентом – неизвестные разбили ее автомобиль.

Как выяснилось, супруга знаменитости, отправившись по делам в Москву, решила припарковать свою Аudi А7 неподалеку. А вернувшись, обнаружила машину в разбитом состоянии. Девушка стала искать очевидцев, однако, не найдя свидетелей, сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

«Поступило заявление от 32-летней гражданки с просьбой зарегистрировать механические повреждения принадлежащего ей автомобиля Ауди А7», – рассказал источник изданию.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

34-летняя Полина и 62-летний Дмитрий Дибров знакомы уже 17 лет. А 2009-м стали мужем и женой. Вместе пара воспитывает троих сыновей: Александра, Федора и Илью.

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