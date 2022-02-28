Неизвестные разбили автомобиль молодой супруги Дмитрия Диброва
Жена телеведущего уже подала заявление в правоохранительные органы, пишет Пятый канал.
Жена телеведущего уже подала заявление в правоохранительные органы, пишет Пятый канал.
Супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина столкнулась с неприятным инцидентом – неизвестные разбили ее автомобиль.
Как выяснилось, супруга знаменитости, отправившись по делам в Москву, решила припарковать свою Аudi А7 неподалеку. А вернувшись, обнаружила машину в разбитом состоянии. Девушка стала искать очевидцев, однако, не найдя свидетелей, сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
«Поступило заявление от 32-летней гражданки с просьбой зарегистрировать механические повреждения принадлежащего ей автомобиля Ауди А7», – рассказал источник изданию.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.
34-летняя Полина и 62-летний Дмитрий Дибров знакомы уже 17 лет. А 2009-м стали мужем и женой. Вместе пара воспитывает троих сыновей: Александра, Федора и Илью.