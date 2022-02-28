Неизвестные разбили автомобиль молодой супруги Дмитрия Диброва

Как выяснилось, супруга знаменитости, отправившись по делам в Москву, решила припарковать свою Аudi А7 неподалеку. А вернувшись, обнаружила машину в разбитом состоянии. Девушка стала искать очевидцев, однако, не найдя свидетелей, сообщила о случившемся в правоохранительные органы.