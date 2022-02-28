Возлюбленная звезды сериала «Полицейский с Рублевки» не может смириться с его смертью

«С твоим днем, родной, свет очей моих… Помню прошлый твой день рождения. Мы закрылись дома, купили вина, вкусной еды и весь день не выходили. Валялись в кровати, не одевались даже, наслаждались едой, вином и друг другом. Ты тогда сказал, что это твой лучший день рождения, что тебе большего и не нужно. Ты был спокоен и безмерно счастлив… Люблю навечно. Спасибо тебе за тебя и нас», — поделилась воспоминаниями Виктория.

Возлюбленная актера отметила, что пока ей не удается вернуться к привычной жизни. «Говорят, после ухода любимого человека ты приходишь в себя по сроку столько, сколько вы были вместе. Сегодня-завтра восемь месяцев, как я без тебя. И со стороны, может, я и улыбаюсь и стараюсь что-то делать, но внутри все та же дырка во всю грудь и пустота… Снова 10:20. Родился в 9:50. Пришел 28 числа и ушел 29-го», — добавила девушка Ростислава.