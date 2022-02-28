Возлюбленная звезды сериала «Полицейский с Рублевки» не может смириться с его смертью

Сегодня, 28 февраля, Ростиславу исполнилось бы 33. Виктория почтила память артиста, опубликовав совместный кадр. На фото пара позирует в ванной комнате — Гулбис улыбается, а девушка обнимает его со спины.
«С твоим днем, родной, свет очей моих… Помню прошлый твой день рождения. Мы закрылись дома, купили вина, вкусной еды и весь день не выходили. Валялись в кровати, не одевались даже, наслаждались едой, вином и друг другом. Ты тогда сказал, что это твой лучший день рождения, что тебе большего и не нужно. Ты был спокоен и безмерно счастлив… Люблю навечно. Спасибо тебе за тебя и нас», — поделилась воспоминаниями Виктория.
Возлюбленная актера отметила, что пока ей не удается вернуться к привычной жизни. «Говорят, после ухода любимого человека ты приходишь в себя по сроку столько, сколько вы были вместе. Сегодня-завтра восемь месяцев, как я без тебя. И со стороны, может, я и улыбаюсь и стараюсь что-то делать, но внутри все та же дырка во всю грудь и пустота… Снова 10:20. Родился в 9:50. Пришел 28 числа и ушел 29-го», — добавила девушка Ростислава.
Гулбис скончался в Костроме, где снимался в клипе группы Good Times. Артисту внезапно стало плохо, его госпитализировали. Врачи делали все возможное, чтобы спасти Ростислава, но чуда не случилось.
«У него обострился панкреатит. Он не то чтобы сильно страдал, но были небольшие приступы. Ростислав не злоупотреблял алкоголем. Просто такое стечение обстоятельств...» — говорила после случившегося агент актера Екатерина Гольцман.