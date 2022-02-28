По данным Ксении Собчак, принято решение закрыть «Вечерний Ургант»

Несколько минут назад Ксения Собчак сообщила в социальных сетях неприятную новость — всеми любимое шоу Первого канала прекращает свою работу. «По данным моего источника, «Вечерний Ургант» принято решение закрыть», – написала она.

Напомним, что 25 февраля очередной выпуск шоу неожиданно пропал из сетки вещания канала. «Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!» – успокаивала команда программы.