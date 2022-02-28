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По данным Ксении Собчак, принято решение закрыть «Вечерний Ургант»

Ксения Собчак ФОТО: Evgenia Novozhenina/Scanpix

Три дня назад команда «Вечернего Урганта» сообщила, что приостанавливает работу на несколько дней. Зрители ожидали возвращения любимой программы, однако, по словам Собчак, выпусков больше не будет, пишет Starhit.ru.

Несколько минут назад Ксения Собчак сообщила в социальных сетях неприятную новость — всеми любимое шоу Первого канала прекращает свою работу. «По данным моего источника, «Вечерний Ургант» принято решение закрыть», – написала она.

Напомним, что 25 февраля очередной выпуск шоу неожиданно пропал из сетки вещания канала. «Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!» – успокаивала команда программы.

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