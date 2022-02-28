Потап, Иван Дорн, Вера Брежнева, Птушкин и другие украинцы о войне

В некоторых постах присутствует ненормативная лексика!

Украинский певец Сергей Бабкин (группа 5’Nizza) записал эмоциональное обращение к россиянам, в котором призвал их открыть глаза и прекратить войну России против Украины.

«Сейчас с той стороны летят ракеты, едут танки, какая-то военная техника, постоянные взрывы. Как это? Как это может быть? Я не прошу меня спасать, меня никто не ущемляет в своей стране. Никто и ни за что! Я пишу песни на русском языке, я пишу песни на украинском языке, я пишу песни на том языке, на котором мне захочется», – заявил артист.

Певец Иван Дорн уже несколько раз в своём Instagram обращался к российской аудитории. Также стало известно, что музыкальный лейбл артиста Masterskaya приостанавливает сотрудничество с артистами из России и прекращает работу с российскими брендами и партнёрами.

«Я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу», – сказал Дорн.

Официальный аккаунт Верки Сердючки в Instagram опубликовал фото, на котором артист Андрей Данилко показывает средний палец. «Стоим и не падаем духом! Никогда этому лживому нашествию не побороть нашу правду. Помогайте армии, помогайте теробороне и друг другу!»

Музыкант Монатик написал стихотворение, которое посвятил войне в Украине. В нем он обратился к российским артистам и призвал не молчать.

Популярная украинская певица Настя Каменских обратилась к российским гражданам в соцсетях. Артистка призвала жителей России не верить пропагандистским телеканалам.

Популярный блогер-путешественник Антон Птушкин записал видеообращение из Киева. «Вам, конечно, могут говорить, что это военная операция, но это настоящая война. Вам будут говорить, что объекты, в которые будет попадать российская армия – это исключительно военные объекты. Это тоже неправда. Потому что ракеты уже прилетают в жилые дома. Уже гибнут мирные жители. Россияне, я призываю выступить против войны. Это очень страшно», – сказал Птушкин.