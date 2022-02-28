Пн, 28.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Завтра в Кристийне состоятся масленичные гуляния

ФОТО: Kristiine linnaosavalitsus

Во вторник, 1 марта в 17:00, в парке Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а) начнутся большие масленичные гуляния. Гостей ждут игры, соревнования, угощения и поездки на пони. Праздничное настроение создадут ансамбль VaRes и молодежный танцевальный ансамбль Sõleke из центра «Кулло».

«Важно беречь и сохранять старинные традиции, которые всех нас объединяют. В этот раз масленичные гуляния состоятся на свежем воздухе в парке Лёвенру», – сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

«Всех ждем на этот праздник! Давайте вместе послушаем выступление ансамбля VaRes и посмотрим народные танцы молодежного ансамбля Sõleke из центра по интересам Кулло. В конце программы состоится общий танец выступающих и гостей! Будем угощать горячим чаем и свежей выпечкой, а дети смогут бесплатно покататься на пони», – пригласил старейшина района.

Масленица – это подвижный праздник. Каждый год он выпадает на разные дни, и зависит от дат празднования Пасхи. В Эстонии в этом году Масленица празднуется во вторник, 1 марта.

Мероприятие организует управа района Кристийне.

Праздничная программа:

  • 16.45 музыка
  • 17.00 выступление старейшины Кристийне Яануса Рийбе
  • 17.15 выступление танцевального ансамбля «Сылеке»
  • 17.45 чай и масленичные булочки под музыку ансамбля VaReS
НАВЕРХ
Back