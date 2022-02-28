Завтра в Кристийне состоятся масленичные гуляния

«Важно беречь и сохранять старинные традиции, которые всех нас объединяют. В этот раз масленичные гуляния состоятся на свежем воздухе в парке Лёвенру», – сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
«Всех ждем на этот праздник! Давайте вместе послушаем выступление ансамбля VaRes и посмотрим народные танцы молодежного ансамбля Sõleke из центра по интересам Кулло. В конце программы состоится общий танец выступающих и гостей! Будем угощать горячим чаем и свежей выпечкой, а дети смогут бесплатно покататься на пони», – пригласил старейшина района.
Масленица – это подвижный праздник. Каждый год он выпадает на разные дни, и зависит от дат празднования Пасхи. В Эстонии в этом году Масленица празднуется во вторник, 1 марта.
Мероприятие организует управа района Кристийне.
Праздничная программа:
- 16.45 музыка
- 17.00 выступление старейшины Кристийне Яануса Рийбе
- 17.15 выступление танцевального ансамбля «Сылеке»
- 17.45 чай и масленичные булочки под музыку ансамбля VaReS