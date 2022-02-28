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Яна Рудковская высказалась об отстранении России от участия в «Евровидении»

Eurovision ФОТО: Shutterstock

Напомним, что Первый канал, ВГТРК и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из Европейского вещательного союза. Музыкальный продюсер уверена, что конкурс имеет большое значение для российского шоу-бизнеса и молодых артистов.

«Для многих наших артистов «Евровидение» было движением вперед, возможностью заявить о себе на весь мир, на всю Европу. Для российского, европейского и мирового шоу-бизнеса потеряется большой рынок как тех, кто смотрел трансляции, так и тех, кто действительно хотел бы побывать на этом конкурсе и творить историю. Хотелось бы, конечно, чтобы молодые ребята себя реализовывали», — сказала Рудковская.

Также Рудковская прокомментировала неожиданные решения Европейского вещательного союза, а также Первого канала, ВГТРК и радиодома «Останкино» выйти из союза.

«Мне очень грустно, обидно и больно, потому что каждый день я узнаю печальные новости: сначала — о дисквалификации России, потом — о принятии решения. Но я оптимист. Надеюсь, мы сможем вернуться, когда ситуация устаканится», — рассказала продюсер.

На фоне событий на Украине российские телеканалы отменяют развлекательные и спортивные мероприятия, пишет teleprogramma.pro.

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