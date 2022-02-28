Яна Рудковская высказалась об отстранении России от участия в «Евровидении»

«Для многих наших артистов «Евровидение» было движением вперед, возможностью заявить о себе на весь мир, на всю Европу. Для российского, европейского и мирового шоу-бизнеса потеряется большой рынок как тех, кто смотрел трансляции, так и тех, кто действительно хотел бы побывать на этом конкурсе и творить историю. Хотелось бы, конечно, чтобы молодые ребята себя реализовывали», — сказала Рудковская.