Анастасия Волочкова назвала точный возраст нового возлюбленного

По словам балерины, она никогда не судит своих мужчин по количеству денег, которые они зарабатывают. Неважен и социальный статус, а также профессия. Главное для Анастасии Волочковой, чтобы это был хороший человек, внимательный и любящий, сообщает «Собеседник, сообщает teleprogramma.pro.