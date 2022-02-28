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Анастасия Волочкова назвала точный возраст нового возлюбленного

Анастасия Волочкова ФОТО: Shutterstock

Балерина Анастасия Волочкова, которой в январе нынешнего года исполнилось 46 лет, заявила, что ее новому возлюбленному Дмитрию Корнееву всего 26 лет. И он очень красивый мужчина.

По словам балерины, она никогда не судит своих мужчин по количеству денег, которые они зарабатывают. Неважен и социальный статус, а также профессия. Главное для Анастасии Волочковой, чтобы это был хороший человек, внимательный и любящий, сообщает «Собеседник, сообщает teleprogramma.pro.

«Он на 20 лет меня младше. Я люблю молодых, красивых, моложе меня. Я когда вижу эту влюбленность, эти чувства, еще больше убеждаюсь, что любви все возрасты покорны», - рассказала Анастасия. 

Напомним, что не так давно Волочкова рассталась со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Она не долго тосковала в одиночестве, найдя себе нового ухажера.

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