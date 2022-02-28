«Это и называется проституция»: Волочкова откровенно о своих любовных похождениях

После неудачных отношений с отцом своей единственной дочери Ариадны балерина пошла вразнос. За последние годы кого она только не представляла поклонникам. Был, к примеру, таинственный Олег, которого Анастасия Волочкова показывала в Instagram по частям, засветив то руку, то ногу. Но, наверное, одним из самых ярких эпизодов в жизни звезды за последнее время стал банщик Сергей. Они познакомились в конце прошлого года на съемках шоу «Давай поженимся!». Присутствовавший там в качестве жениха мужчина не смог устоять перед выступающей в качестве эксперта Волочковой.

Главные претензии Анастасии к несостоявшемуся возлюбленному заключались в том, что он, как говорится, зазвездился. И тут стоит отметить, что некоторое время Сергей действительно постоянно был в центре внимания. Журналисты охотно брали у него интервью, желая узнать подробности их романа с Анастасией. Это уже позднее и от самой Волочковой стало известно, что банщик захотел сниматься в ток-шоу за большие гонорары. Денег, к слову, Сергей просил и у самой балерины. Мечтал построить свой комплекс. Вот только Анастасия не оценила не изменившегося поведения банщика, ни его бизнес-плана. «Меня люди любят за то, что я простой человек, без понтов. И когда про меня вот этот человек (не знаю, можно ли его так назвать, мужчиной – точно нет), он как выполз благодаря мне, так он на этом же и остался в своих поступках, действиях. Вот это и называется проституция», — заключила Анастасия.