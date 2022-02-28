Пил, теряя мать от рака, чуть не лишился отца в ДТП, так и не женился: о чем печалится звезда «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов

Сергей Александрович действительно жизнерадостный человек. Однако и его не миновали долгие поиски своего места в профессии, грустные мысли и настоящие потрясения.

Родился Сергей 6 марта 1977 года в простой семье: папа – электротехник, мама – медсестра. С детства Бурунов мечтал стать летчиком – жил рядом с аэропортом Домодедово, часто ездил с отцом на Тушинский аэродром и на авиабазу в Кубинку посмотреть на показательные выступления летчиков-асов. В старших классах Сергей начал заниматься в аэроклубе и окончил курс летной эксплуатации учебно-тренировочного самолета ЯК-52.

Казалось бы, какие сомнения по поводу будущего? Получив аттестат зрелости, Бурунов поступил в Качинское высшее военное авиационное училище им. Мясникова. Однако жизнь по уставу быстро надоела молодому человеку. Он увлекся художественной самодеятельностью, а учился все хуже и хуже.

- Толком навыков не приобрел, потому что из училища ушел на третьем курсе - как раз перед началом полетов. Сам дурак, вот и ушел. Если бы вы знали, что такое летать, - как-то признался актер «Комсомольской правде».

Тем не менее, Сергей вернулся в Москву и начал штурм театральных учебных заведений. Брали только в эстрадно-цирковое училище. И все-таки Бурунов пробился в «Щуку», где проявил явные способности к пародии. Начал появляться в кино в небольших ролях, был зачислен в труппу Московского академического театра сатиры, где прослужил несколько лет. Попробовал свои силы в дубляже иностранных фильмов и занимается озвучиванием до сих пор. Среди иностранных актеров, говорящих в российском прокате голосом Бурунова, - Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон.

Однако ни популярности, ни приличного дохода не было и в помине. Бурунов постоянно искал, где еще может себя применить. Прорывом для артиста стало приглашение в пародийные проекты, особенно в «Большую разницу». Сергей стал настоящим мастером пародийного жанра и любимцем публики.

Горести ли выпадали на долю актера или радости, человеком, который разделял с ним все, до самой смерти оставалась мама. Ее уход из жизни в 2010 году стал для Сергея настоящей трагедией.

- У нее был рак поджелудочной железы. По вечерам я бухал и просто выл от боли. Это чувство безысходности. Когда ты ничем не можешь помочь близкому человеку, - делился Бурунов на YouTube-канале «ВДудь».

Позже артист перенес еще одно потрясение – его отца сбила машина, за рулем которой был неопытный водитель. Мужчина выжил, но потребовалась долгая реабилитация. Справляться со всеми вызовами судьбы, как говорит актер, ему очень помогает любимая работа. Как же он благодарил судьбу за долгожданный подарок в виде «Полицейского с Рублевки» и последующие интересные кинопроекты, когда они наконец-то появились в его жизни.

Своей семьи Сергей так и не создал, хотя появлялась информация о том, что он подумывает восполнить это пробел.

- Кто это выдержит? Меня дома нет. О детях думаю, понимаю, что пора. Те, от кого хотел, разлюбили, - не скрывает артист. Рассказывает он журналистам и о том, что после сорока все чаще приходят мысли о конце, неизбежном для каждого человека.

Работы у Сергея по-прежнему много. В 2021-м вышли четыре новых фильма с его участием, в двух из них – «Пара из будущего» и «Родные» он сыграл главные роли. Бурунов стал ведущим восьмого сезона отечественной версии телеигры «Форт Боярд». Артист активно ведет соцсети, где публикует фотографии и видеоматериалы.