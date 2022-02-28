Жительница Тарту устроила в Selver собственную акцию протеста: осторожно, вражеская водка!

Сеть супермаркетов Selver объявила через СМИ, что прекратила рекламу на российских каналах и прекратила закупку товаров в России и Белоруссии. Неизвестно, повлияет ли это на экономику России и в какой степени, но такие действия должны передать принципиальную позицию и определенный посыл.

Жительница Тарту Эвелин Куллман посетила Veeriku Selver, где закупила различные товары для отправки в Украину. Она отметила, что российские продукты все еще есть на прилавках, но по скидкам. «Мне пришлось выбирать: купить российскую водку и разбить ее у инфостойки или ответить собственной кампанией. Я выбрала последнее. У меня в сумке был маркер, я докупила бумагу. Поскольку это был мой последний визит в «Сельвер», я решила сделать это стильно. Меня, в случае депортации в Сибирь, заберут первой, что не имеет значения. Действительно, «Сельвер», спасибо за заботу», — иронизирует Эвелин.

Никто не мешал ее действиям. «Охранник подошел, потом ушел и вернулся, чтобы спросить, кого я представляю. Ответила, что злого клиента», - говорит Эвелин.

Эвелин поясняет, что накануне она уже ходила в магазин и просила, когда товар будут убирать с полок, не забыть и про пластилин: «И сейчас пластилин есть в продаже, но со скидкой. Как лицемерно! И водка со скидкой. В магазине мне сказали, что все равно товары никто не покупает, а со скидкой они уйдут. И верно, полки наполовину пусты!»

Комментарий представителя сети Selver:



Эти продукты не были «выложены на полку», а имеют сниженные цены, которые действуют независимо от текущих мировых событий. Повторяем то, что уже говорили в СМИ: Selver не имеет торговых связей ни с Беларусью, ни с Россией. Товары поступают от эстонских торговых посредников, которые уже заплатили за эти товары, и со складов которых они попали в наши магазины.

Мы перестали закупать эти российские и белорусские товары, но скажем, что этим решением мы вредим не этим странам, но эстонским предпринимателям, которые уже заплатили за эти товары. Решение не закупать менее 1% нашего ассортимента российских и белорусских товаров – это наша маленькая и символическая поддержка народа Украины.

Мы призываем жителей Эстонии быть доброжелательными, а не злыми. Организация таких акций в магазинах, как на картинках, никому не поможет. Свою доброжелательность и готовность помочь мы выражаем так: в магазинах Selver можно сделать пожертвование в пользу Красного Креста, передав необходимые предметы гигиены или деньги. Спасибо всем помощникам!



