Золушка из Нижнего Новгорода. Принцы-миллионеры, особенная сестра и кузен-уголовник Натальи Водяновой

Принцы для Золушки

На самом деле карьера Водяновой могла закатиться так же быстро, как началась: в 19 топ-модель родила первенца Лукаса. А все потому, что на закрытой вечеринке звезда познакомилась с аристократом Джастином Портманом, разругалась с ним в пух и прах, ну а после следующего свидания — по уши влюбилась. Так и вышло, что путешествие пары в Африку закончилось беременностью Натальи.

«Заводить детей тогда было настоящим безумием. Но я была влюблена, и это казалось важнее всего другого на свете. Если бы я узнала, что моя дочь забеременела в 18 лет, я бы ее точно убила!» — шутила спустя годы Водянова.

Других материнство могло бы выбить из колеи, а вот Наталья вернулась на подиум через шесть недель после родов. Свадьбу в Петербурге пара сыграла уже после появления наследника на свет. На одном ребенке супруги не остановились: дочка Нева и сын Виктор стали любимчиками публики. Однако давший трещину брак это не спасло — в 2010-м распространились слухи о разладе в паре, а спустя год Водянова подтвердила, что не живет с Джастином.

Лорд Портман признавался, что не соответствовал богемной жизни жены, чувствовал, что она его стесняется, и поэтому пил. Ради семьи аристократ добровольно лег в реабилитационный центр, но спустя месяц Наталья сказала ему, что не скучает и не ждет возвращения мужа домой. При этом после развода бывшим супругам удалось сохранить дружбу.

«Я очень практичная мать, а Джастин совсем не практичный отец. Он очень любит детей и при этом не из тех, кто не забудет искупать или убедится, что все пошли погулять. В итоге мне приходилось все делать одной, без его участия. И такая ситуация сильно нас разъединила, потому что воспитание и уход за детьми — это то прекрасное, что нужно переживать и делать совместно», — говорила топ-модель о причинах развода.

Французский бизнесмен

Еще в 2008-м на съемках рекламной кампании Louis Vuitton Водянова познакомилась с французским миллиардером Антуаном Арно, но общение вышло на новый уровень только в 2011-м. Арно признавался, что прочел о разводе Натальи в газете, вот и написал ей с предложением встретиться. Уговаривать на свидание женщину, не настроенную на романтический лад, пришлось несколько месяцев.