Пн, 28.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Золушка из Нижнего Новгорода. Принцы-миллионеры, особенная сестра и кузен-уголовник Натальи Водяновой

Наталья Водянова ФОТО: Laurent Benhamou/sipa

Биографию знаменитости давно называют сказочной, ведь сложно найти вторую такую историю успеха: в 15 Наталья Водянова еще торговала на рынке, а в 16 уже работала моделью во Франции. Но и это не главное, ведь сейчас звезду уважают, прежде всего, как филантропа.

В 2004-м Наталья Водянова основала фонд «Обнаженные сердца», который оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, и строит инклюзивные площадки. Это направление благотворительности топ-модель выбрала неслучайно: ее младшей сестре диагностировали аутизм и ДЦП.

«Когда только начинала эту работу, то и подумать не могла, что она так отразится на моей семье. Это полностью изменило жизнь Оксаны и мамы. У сестры появились не только новые навыки, самостоятельность, но и друзья, за ней сейчас ухаживает очередной мальчик. Она полюбила платья, заплетать волосы, хорошо использует коммуникативную доску, то есть может общаться с окружающими», — откровенничала Наталья в интервью.

Чью еще жизнь изменила Водянова, а кого предпочла оставить в прошлом? 28 февраля топ-модели исполняется 40, и мы рассказываем про ее удивительный путь к успеху.

Ради сестры

Наша героиня появилась на свет в Нижнем Новгороде, в простой и небогатой семье. Отца девочка почти не помнила, ведь родители разошлись, когда она была совсем маленькой. Бытовало мнение, что Михаил Водянов променял жену на любовницу, однако некоторые родственники считали иначе.

«Тетя Лариса была беременна от другого мужчины в момент развода, а у дяди Миши из-за этого случился инфаркт», — заявил двоюродный брат Натальи Водяновой в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Так или иначе, Лариса Викторовна одна поднимала трех дочерей: Наталью, Кристину и Оксану, которой с рождения поставили инвалидность. «Когда Оксана родилась, от мамы отвернулась вся ее семья, друзья, окружение», — поясняла Водянова, насколько неправильно люди относились к особенным детям в 80-е.

Наташа присматривала за младшими сестрами, а потому остро ощущала ответственность за семью. Подростком Водянова бросила школу, чтобы помогать маме с работой на рынке. «Ярко помню, как торговала мороженым по 14 часов подряд под палящим солнцем. Зато мама разрешала мне в день съедать до семи мороженых. На них я «честно» зарабатывала перевесом — обманывала людей, да. Но это было так вкусно! Я считаю этот опыт — опыт бедности — тем богатством, которое постараюсь передать своим детям», — заключила звезда.

Жизнь начала меняться, когда Наташе исполнилось 16: симпатичную девушку приняли в местное модельное агентство. Через несколько месяцев хрупкую красавицу с холодными голубыми глазами заметил скаут Viva Model Management, и наша героиня получила приглашение в Париж. Правда, она не знала ни английского, ни французского, так что изъясняться приходилось на языке жестов. Ну а стипендии в 100 долларов в неделю едва хватало на проезд и еду.

Наталья признавалась, что не мечтала об оглушительном успехе: она лишь хотела зарабатывать столько, чтобы обеспечить комфорт маме и сестре Оксане. К счастью, на одном из показов на Водянову обратил внимание сам Жан-Поль Готье, и провинциалка из Нижнего Новгорода в одночасье превратилась в восходящую звезду. Ее называли музой Тома Форда и Кельвина Кляйна, а в 2004-м «русская Золушка» попала в число богатейших людей Великобритании.

Принцы для Золушки

На самом деле карьера Водяновой могла закатиться так же быстро, как началась: в 19 топ-модель родила первенца Лукаса. А все потому, что на закрытой вечеринке звезда познакомилась с аристократом Джастином Портманом, разругалась с ним в пух и прах, ну а после следующего свидания — по уши влюбилась. Так и вышло, что путешествие пары в Африку закончилось беременностью Натальи.

«Заводить детей тогда было настоящим безумием. Но я была влюблена, и это казалось важнее всего другого на свете. Если бы я узнала, что моя дочь забеременела в 18 лет, я бы ее точно убила!» — шутила спустя годы Водянова.

Других материнство могло бы выбить из колеи, а вот Наталья вернулась на подиум через шесть недель после родов. Свадьбу в Петербурге пара сыграла уже после появления наследника на свет. На одном ребенке супруги не остановились: дочка Нева и сын Виктор стали любимчиками публики. Однако давший трещину брак это не спасло — в 2010-м распространились слухи о разладе в паре, а спустя год Водянова подтвердила, что не живет с Джастином.

Лорд Портман признавался, что не соответствовал богемной жизни жены, чувствовал, что она его стесняется, и поэтому пил. Ради семьи аристократ добровольно лег в реабилитационный центр, но спустя месяц Наталья сказала ему, что не скучает и не ждет возвращения мужа домой. При этом после развода бывшим супругам удалось сохранить дружбу.

«Я очень практичная мать, а Джастин совсем не практичный отец. Он очень любит детей и при этом не из тех, кто не забудет искупать или убедится, что все пошли погулять. В итоге мне приходилось все делать одной, без его участия. И такая ситуация сильно нас разъединила, потому что воспитание и уход за детьми — это то прекрасное, что нужно переживать и делать совместно», — говорила топ-модель о причинах развода.

Французский бизнесмен

Еще в 2008-м на съемках рекламной кампании Louis Vuitton Водянова познакомилась с французским миллиардером Антуаном Арно, но общение вышло на новый уровень только в 2011-м. Арно признавался, что прочел о разводе Натальи в газете, вот и написал ей с предложением встретиться. Уговаривать на свидание женщину, не настроенную на романтический лад, пришлось несколько месяцев.

Вскоре выяснилось, что на протяжении нескольких лет Антуан и Наташа снимали соседние дома на Ибице — чем не знак судьбы? Окончательно же топ-модель убедилась в надежности мужчины, когда познакомила его с детьми и мамой. В то время Водянова жила в Англии, но как только получила приглашение от Арно, то сразу согласилась перебраться к нему во Францию.

В 2014-м у влюбленных родился сын Максим, а еще через два года — Роман. «Когда мы начали встречаться, у меня не было детей. А спустя пять лет их уже было пятеро. И это самое замечательное, что случалось в моей жизни», — заключил миллиардер.

При этом жениться влюбленные не спешили, считая штамп в паспорте не столь важным. Впрочем, на 37-летие Натальи Антуан дал понять, что изменил свое мнение о браке. «Это было абсолютно неожиданно. Но Антуан сделал все, чтобы продемонстрировать свои истинные намерения насчет меня. Получилось как в сказке: он на коленях и делает предложение… на русском», — подчеркивала топ-модель на своем YouTube-канале.

Пара намеревалась устроить свадьбу летом 2020-го, однако пандемия заставила скорректировать планы: в сентябре влюбленные расписались в парижской мэрии. Хотя в свете ситуации с коронавирусом год был непростым, для Натальи он оказался полон счастливых событий.

Тайна из прошлого

Еще в 2007-м, после рождения сына Виктора, Наталья приостановила карьеру модели, желая посвящать больше времени семье и благотворительности. Фонд «Обнаженные сердца» требовал особого внимания, к тому же именно Водяновой лучше всех удавалось находить спонсоров для реализации инклюзивных проектов. Впрочем, «русская Золушка» все равно периодически появлялась на подиуме и снималась для глянца, ведь по-прежнему была интересна публике и хороша собой.

Наталья Водянова ФОТО: Theo Wargo

Многодетная мама, соведущая «Евровидения» и «Голоса», филантроп — репутация Натальи казалась безупречной. Бедное детство и история особенной сестры только увеличивали народную популярность Водяновой. «Почти всем в своей жизни я обязана тому, что выросла в одной семье с этой вдохновляющей, прекрасной девушкой — моей младшей сестрой Оксаной», — подчеркивала сама топ-модель.

Несколько лет назад выяснилось, что у Натальи есть и родственники, о которых она никогда не упоминала. Двоюродный брат знаменитости Сергей в 19 пошел по кривой дорожке и отсидел за разные кражи в общей сложности 15,5 лет. Мужчина уважал кузину за успешность, но одновременно тяготился связью с ней: о Водяновой у вора спрашивали даже в тюрьме.

«Перед тем как в последний раз посадили, умерла мама. Я у разбитого корыта, нет семьи. Но даже когда у моей тети Лиды сгорел дом, она не обратилась к Наташе. Когда сестра узнала, то сама дала денег», — признавался Сергей в 2019-м.

Выходит, Водянова не афишировала помощь брату, попавшему в беду, но и не стремилась сближаться с ним. Понять модель можно: дело даже не в статусе, а в том факте, что родственники не общались много лет.

Бесспорно, Наташе есть о ком заботится, ведь у нее пятеро детей, муж, любимые сестры и мама. Кстати, ради наследников в прошлом году топ-модель запустила документальный сериал «Русские каникулы»: чтобы показать дочери и сыновьям Родину во всей ее красе.

НАВЕРХ
Back