Золушка из Нижнего Новгорода. Принцы-миллионеры, особенная сестра и кузен-уголовник Натальи Водяновой

В 2004-м Наталья Водянова основала фонд «Обнаженные сердца», который оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, и строит инклюзивные площадки. Это направление благотворительности топ-модель выбрала неслучайно: ее младшей сестре диагностировали аутизм и ДЦП.
«Когда только начинала эту работу, то и подумать не могла, что она так отразится на моей семье. Это полностью изменило жизнь Оксаны и мамы. У сестры появились не только новые навыки, самостоятельность, но и друзья, за ней сейчас ухаживает очередной мальчик. Она полюбила платья, заплетать волосы, хорошо использует коммуникативную доску, то есть может общаться с окружающими», — откровенничала Наталья в интервью.
Чью еще жизнь изменила Водянова, а кого предпочла оставить в прошлом? 28 февраля топ-модели исполняется 40, и мы рассказываем про ее удивительный путь к успеху.
Наша героиня появилась на свет в Нижнем Новгороде, в простой и небогатой семье. Отца девочка почти не помнила, ведь родители разошлись, когда она была совсем маленькой. Бытовало мнение, что Михаил Водянов променял жену на любовницу, однако некоторые родственники считали иначе.
«Тетя Лариса была беременна от другого мужчины в момент развода, а у дяди Миши из-за этого случился инфаркт», — заявил двоюродный брат Натальи Водяновой в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Так или иначе, Лариса Викторовна одна поднимала трех дочерей: Наталью, Кристину и Оксану, которой с рождения поставили инвалидность. «Когда Оксана родилась, от мамы отвернулась вся ее семья, друзья, окружение», — поясняла Водянова, насколько неправильно люди относились к особенным детям в 80-е.
Наташа присматривала за младшими сестрами, а потому остро ощущала ответственность за семью. Подростком Водянова бросила школу, чтобы помогать маме с работой на рынке. «Ярко помню, как торговала мороженым по 14 часов подряд под палящим солнцем. Зато мама разрешала мне в день съедать до семи мороженых. На них я «честно» зарабатывала перевесом — обманывала людей, да. Но это было так вкусно! Я считаю этот опыт — опыт бедности — тем богатством, которое постараюсь передать своим детям», — заключила звезда.
Жизнь начала меняться, когда Наташе исполнилось 16: симпатичную девушку приняли в местное модельное агентство. Через несколько месяцев хрупкую красавицу с холодными голубыми глазами заметил скаут Viva Model Management, и наша героиня получила приглашение в Париж. Правда, она не знала ни английского, ни французского, так что изъясняться приходилось на языке жестов. Ну а стипендии в 100 долларов в неделю едва хватало на проезд и еду.
Наталья признавалась, что не мечтала об оглушительном успехе: она лишь хотела зарабатывать столько, чтобы обеспечить комфорт маме и сестре Оксане. К счастью, на одном из показов на Водянову обратил внимание сам Жан-Поль Готье, и провинциалка из Нижнего Новгорода в одночасье превратилась в восходящую звезду. Ее называли музой Тома Форда и Кельвина Кляйна, а в 2004-м «русская Золушка» попала в число богатейших людей Великобритании.