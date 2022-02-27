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Доктор Комаровский: нацизм? Фашизм? Кого вы пришли денацифицировать?

Доктор Комаровский. ФОТО: Скриншот видео Youtube

Доктор Евгений Комаровский вышел на связь с подписчиками и подтвердил, что он и его семья «на данный момент физически здоровы, но что будет через пять минут, не знает ни одна живая душа».

Комаровский рассказал, что чувствует себя отвратительно и примерно так же себя чувствуют еще 40 миллионов человек в Украине. «Нам всем очень плохо, реально плохо. Прямой ответ на вопрос, что у нас происходит, — у нас происходит немыслимое, то, что нельзя объяснить никакими словами. Никакой тут спецопераций, никаких денацификации... Здесь идет совершенно полноценная война, настоящая война, о которой нам рассказывали в школе», — сказал врач.

В ходе трансляции Комаровский сказал что впервые в жизни стал смотреть, из какой страны ему пишут, потому что консультировать надо своих: «Понятно же, что я не буду сейчас консультировать ни в одной стране мира, кроме моей».

«У нас конкурентные выборы и на этих конкурентных выборах в Украине победил русскоязычный еврей. Нацизм? Фашизм? Кого вы пришли денацифицировать?» — задался вопросом врач. 

«Вам не нравится, что говорит русскоязычный еврей в Украине? Так это не ваше, это наше украинское дело. Если он что-то не то скажет, мы сами будем с ним разбираться», — также сказал Комаровский в ходе трансляции.

Он отметил, что и парламент в Украине избирается на конкурентных выборах: «Ни одна партия с националистическими идеями в парламент Украины не прошла. Их, по-моему, всего 1,5% было. То есть национализм в парламенте Украины не представлен».

«Да, националисты очень громкие, очень шумные. Более того, когда 200 человек выйдет на улицы, то у нас демократия — им можно выходить. Но эти 200 человек вам будут показывать восемь лет», — сказал он.

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